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Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон
Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон
В два раза увеличился спрос на отдых в бархатном сезоне по сравнению с прошлым годом, пишут эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru. 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T09:00+0300
2022-10-01T09:00+0300
2022-10-01T09:00+0300
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон, пишет Tvil.ru.По данным Tvil, туристы бронируют отели и квартиры с сентября по октябрь от одной до шести ночей и тратят на проживание от 2,5 до 3,5 тысяч рублей в сутки. Данные предоставлены на основании бронирований жилья на Tvil.ru туристами с 1 сентября по 16 октября 2022 года.
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отдых в абхазии, туристы, гагра
отдых в абхазии, туристы, гагра
Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон
В два раза увеличился спрос на отдых в бархатном сезоне по сравнению с прошлым годом, пишут эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik.
Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон, пишет Tvil.ru.
Помимо абхазского курорта, в рейтинг попали Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Ростов-на-Дону и Волгоград.
По данным Tvil, туристы бронируют отели и квартиры с сентября по октябрь от одной до шести ночей и тратят на проживание от 2,5 до 3,5 тысяч рублей в сутки.
Десять популярных городов для отдыха в бархатный сезон
Город
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность поездки
Сочи
2 971 рубль
6 ночей
Санкт-Петербург
3 010 рублей
4 ночи
Ялта
3 511 рублей
6 ночей
Москва
3 499 рублей
2 ночи
Казань
2 871 рубль
3 ночи
Калининград
2 354 рубля
4 ночи
Кисловодск
2 552 рубля
6 ночей
Гагра
3 042 рубля
7 ночей
Ростов-на-Дону
2 520 рублей
1 ночь
Волгоград
2 460 рублей
2 ночи
Данные предоставлены на основании бронирований жилья на Tvil.ru туристами с 1 сентября по 16 октября 2022 года.