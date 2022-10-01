https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/gagra-popala-v-top-samykh-populyarnykh-gorodov-dlya-otdykha-v-barkhatnyy-sezon-1041843941.html

Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон

Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон

В два раза увеличился спрос на отдых в бархатном сезоне по сравнению с прошлым годом, пишут эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru. 01.10.2022, Sputnik Абхазия

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отдых в абхазии

в абхазии

туристы

гагра

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон, пишет Tvil.ru.По данным Tvil, туристы бронируют отели и квартиры с сентября по октябрь от одной до шести ночей и тратят на проживание от 2,5 до 3,5 тысяч рублей в сутки. Данные предоставлены на основании бронирований жилья на Tvil.ru туристами с 1 сентября по 16 октября 2022 года.

гагра

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отдых в абхазии, туристы, гагра