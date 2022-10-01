Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/gagra-popala-v-top-samykh-populyarnykh-gorodov-dlya-otdykha-v-barkhatnyy-sezon-1041843941.html
Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон
Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон
В два раза увеличился спрос на отдых в бархатном сезоне по сравнению с прошлым годом, пишут эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru. 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T09:00+0300
2022-10-01T09:00+0300
отдых в абхазии
в абхазии
туристы
гагра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0c/1032398346_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_eff9769e76c44b152e0e96dcd0fa2cfd.jpg
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон, пишет Tvil.ru.По данным Tvil, туристы бронируют отели и квартиры с сентября по октябрь от одной до шести ночей и тратят на проживание от 2,5 до 3,5 тысяч рублей в сутки. Данные предоставлены на основании бронирований жилья на Tvil.ru туристами с 1 сентября по 16 октября 2022 года.
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0c/1032398346_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_80c60915cfb3e0a4320904bf87e6491a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отдых в абхазии, туристы, гагра
отдых в абхазии, туристы, гагра

Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон

09:00 01.10.2022
© Sputnik / Акоп Кущян Набережная Гагры
Набережная Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться на
НовостиTelegram
В два раза увеличился спрос на отдых в бархатном сезоне по сравнению с прошлым годом, пишут эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Гагра попала в топ самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон, пишет Tvil.ru.
Помимо абхазского курорта, в рейтинг попали Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Ростов-на-Дону и Волгоград.
По данным Tvil, туристы бронируют отели и квартиры с сентября по октябрь от одной до шести ночей и тратят на проживание от 2,5 до 3,5 тысяч рублей в сутки.
Десять популярных городов для отдыха в бархатный сезон

Город

Средняя стоимость ночи

Средняя продолжительность поездки

Сочи

2 971 рубль

6 ночей

Санкт-Петербург

3 010 рублей

4 ночи

Ялта

3 511 рублей

6 ночей

Москва

3 499 рублей

2 ночи

Казань

2 871 рубль

3 ночи

Калининград

2 354 рубля

4 ночи

Кисловодск

2 552 рубля

6 ночей

Гагра

3 042 рубля

7 ночей

Ростов-на-Дону

2 520 рублей

1 ночь

Волгоград

2 460 рублей

2 ночи

Данные предоставлены на основании бронирований жилья на Tvil.ru туристами с 1 сентября по 16 октября 2022 года.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0