https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/gosansambl-pesni-i-tantsa-abkhazii-vystupit-na-festivale-mir-kavkazu-v-rostove-na-donu-1041847756.html

Госансамбль песни и танца Абхазии выступит на фестивале "Мир Кавказу" в Ростове-на-Дону

Госансамбль песни и танца Абхазии выступит на фестивале "Мир Кавказу" в Ростове-на-Дону

Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" – это возрождение и сохранение национальных традиций, обрядов и обычаев, возможность сплотить и объединить... 01.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-01T19:00+0300

2022-10-01T19:00+0300

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культура

в абхазии

танцы

абхазия

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии примет участие в XXI Международном фестивале мастеров искусств "Мир Кавказу" в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии — хранитель традиций абхазского народного музыкального фольклора. Коллектив создан в 1931 году в Сухуме, его первым руководителем стал певец и знаток народного песенного искусства Платон Панцулая.Уже в первые годы ансамбль отличался высоким профессионализмом и умением реставрировать почти забытые абхазские народные мелодии и танцы. В 1935 году солисты ансамбля приняли участие в Международном фестивале народных танцев в Лондоне.

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