https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/kupalnyy-sezon-zavershilsya-v-abkhazii-1041848396.html

Купальный сезон завершился в Абхазии

Купальный сезон завершился в Абхазии

Дату закрытия купального сезона назначила Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии после консультаций с госкомитетом по экологии. 01.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии завершился 1 октября.В связи с закрытием купального сезона из акваторий общественных пляжей будут изъяты ограничительные буи и приостановится работа спасательных пунктов.

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