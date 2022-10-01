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Купальный сезон завершился в Абхазии
Купальный сезон завершился в Абхазии
Дату закрытия купального сезона назначила Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии после консультаций с госкомитетом по экологии. 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T17:25+0300
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии завершился 1 октября.В связи с закрытием купального сезона из акваторий общественных пляжей будут изъяты ограничительные буи и приостановится работа спасательных пунктов.
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мчс абхазии, черное море, абхазия
мчс абхазии, черное море, абхазия
Купальный сезон завершился в Абхазии
Дату закрытия купального сезона назначила Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии после консультаций с госкомитетом по экологии.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии завершился 1 октября.
С 1 октября все пляжи на территории республики считаются нефункционирующими.
В связи с закрытием купального сезона из акваторий общественных пляжей будут изъяты ограничительные буи и приостановится работа спасательных пунктов.