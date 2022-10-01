https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/minoborony-soyuznye-voyska-otvedeny-ot-krasnogo-limana-v-svyazi-s-ugrozoy-ikh-okruzheniya-1041848801.html

Минобороны: союзные войска отведены от Красного Лимана в связи с угрозой их окружения

Минобороны: союзные войска отведены от Красного Лимана в связи с угрозой их окружения

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. 01.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-01T18:15+0300

2022-10-01T18:15+0300

2022-10-01T18:15+0300

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украина

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В связи с угрозой окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России.Также было отмечено, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.В ведомстве добавили, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

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