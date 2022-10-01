https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/minoborony-soyuznye-voyska-otvedeny-ot-krasnogo-limana-v-svyazi-s-ugrozoy-ikh-okruzheniya-1041848801.html
Минобороны: союзные войска отведены от Красного Лимана в связи с угрозой их окружения
Минобороны: союзные войска отведены от Красного Лимана в связи с угрозой их окружения
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T18:15+0300
2022-10-01T18:15+0300
2022-10-01T18:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039639920_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_b531c4cec85c9ba3cf430e89e6ce5dab.jpg
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В связи с угрозой окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России.Также было отмечено, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.В ведомстве добавили, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039639920_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_6aa9e557e1a315d2dc91c0111d179b54.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Минобороны: союзные войска отведены от Красного Лимана в связи с угрозой их окружения
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В связи с угрозой окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России.
"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сказали в ведомстве.
Также было отмечено, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.
В ведомстве добавили, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.