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"Правда тела". Какая еда нас успокаивает

"Правда тела". Какая еда нас успокаивает

Почему во время нервного состояния лучше пить зеленый чай, как вода побеждает гормоны стресса и помогает при истерике, и почему не стоит демонизировать... 01.10.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Какая еда нас успокаивает "Правда тела". Какая еда нас успокаивает

Заедать стресс считается не самой полезной практикой, но можно подобрать для этого правильные продукты. Как омега-3 влияет на усвоение серотонина, как вернуть себе работоспособность и подготовиться к неприятному разговору с помощью кофе. Рассказывает эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.1:00 – "всем, прямо с порога, назначат антидепрессанты"2:05 – что сделать, чтобы серотонин наконец-то начал действовать4:30 – тревожитесь? пейте зеленый чай6:05 – продукты для выхода из апатии7:30 – "наркотические" свойства лапши быстрого приготовления8:25 – чем кормить мужа, чтобы стал добрее9:30 – "неприятный разговор лучше начать с чашки кофе"13:30 – какие гормоны проверить при раздражительности14:10 – зачем нам крестоцветные овощиСлушайте подкасты РИА Новости.

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