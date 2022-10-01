https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/rossiyanku-evakuirovali-iz-uschelya-v-sele-ankhua-1041844693.html

Россиянку эвакуировали из ущелья в селе Анхуа

Россиянку эвакуировали из ущелья в селе Анхуа

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в МЧС в 15:05 в пятницу, 30 сентября. 01.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

происшествия

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Российскую туристку эвакуировали из ущелья в селе Анхуа Гудаутского района после падения, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Женщина упала в ущелье под одним из арочных мостов и сломала ногу. Спасатели МЧС эвакуировали пострадавшую, передали медикам и доставили в Республиканскую больницу в Сухуме.

гудаутский район

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мчс абхазии, происшествия, гудаутский район, абхазия