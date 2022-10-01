https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/rossiyanku-evakuirovali-iz-uschelya-v-sele-ankhua-1041844693.html
Россиянку эвакуировали из ущелья в селе Анхуа
Россиянку эвакуировали из ущелья в селе Анхуа
Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в МЧС в 15:05 в пятницу, 30 сентября. 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T09:50+0300
2022-10-01T09:50+0300
2022-10-01T09:50+0300
в абхазии
мчс абхазии
происшествия
гудаутский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/01/1041844806_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_b2bef817a0d06ba7e7ac77dbd6d0da28.jpg
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Российскую туристку эвакуировали из ущелья в селе Анхуа Гудаутского района после падения, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Женщина упала в ущелье под одним из арочных мостов и сломала ногу. Спасатели МЧС эвакуировали пострадавшую, передали медикам и доставили в Республиканскую больницу в Сухуме.
гудаутский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/01/1041844806_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_88570350624ab86a2e9fb08abb2fcfcd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, происшествия, гудаутский район, абхазия
мчс абхазии, происшествия, гудаутский район, абхазия
Россиянку эвакуировали из ущелья в селе Анхуа
Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в МЧС в 15:05 в пятницу, 30 сентября.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Российскую туристку эвакуировали из ущелья в селе Анхуа Гудаутского района после падения, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Женщина упала в ущелье под одним из арочных мостов и сломала ногу.
Спасатели МЧС эвакуировали пострадавшую, передали медикам и доставили в Республиканскую больницу в Сухуме.