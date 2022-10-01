https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/yurist-rasskazal-kak-budet-rassledovatsya-terakt-na-severnom-potoke-1041846535.html

Юрист рассказал, как будет расследоваться теракт на "Северном потоке"

Юрист рассказал, как будет расследоваться теракт на "Северном потоке"

Президент России Владимир Путин назвал диверсию на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 актом международного терроризма, а секретарь Совбеза России Патрушев... 01.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-01T12:20+0300

2022-10-01T12:20+0300

2022-10-01T12:38+0300

газ

россия

экономика

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/01/1041846378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98d33dc8aae08990fd7f8ec4f3a6823c.jpg

Как будет проходить расследование этого теракта? Есть ли у международных институтов возможность наказать террористов или России стоит рассчитывать только на себя? Повлияет ли взрыв газопроводов на политику Германии? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

газ, россия, экономика, видео, мультимедиа, видео