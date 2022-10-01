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Юрист рассказал, как будет расследоваться теракт на "Северном потоке"
Юрист рассказал, как будет расследоваться теракт на "Северном потоке"
Президент России Владимир Путин назвал диверсию на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 актом международного терроризма, а секретарь Совбеза России Патрушев... 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T12:20+0300
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Как будет проходить расследование этого теракта? Есть ли у международных институтов возможность наказать террористов или России стоит рассчитывать только на себя? Повлияет ли взрыв газопроводов на политику Германии? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.
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газ, россия, экономика, видео, мультимедиа, видео
газ, россия, экономика, видео, мультимедиа, видео
Юрист рассказал, как будет расследоваться теракт на "Северном потоке"
12:20 01.10.2022 (обновлено: 12:38 01.10.2022)
Президент России Владимир Путин назвал диверсию на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 актом международного терроризма, а секретарь Совбеза России Патрушев заявил, что основную выгоду от случившегося получат США.
Как будет проходить расследование этого теракта? Есть ли у международных институтов возможность наказать террористов или России стоит рассчитывать только на себя? Повлияет ли взрыв газопроводов на политику Германии? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.