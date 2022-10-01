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Загорелся один из магазинов дьюти-фри в Гагрском районе
Загорелся один из магазинов дьюти-фри в Гагрском районе
Экстренный вызов поступил в пожарное отделение Гагры днем в субботу, 1 октября. 01.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Загорелось здание одного из магазинов сети дьюти-фри в поселке Цандрипш Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Пожар начался с внешней обшивки здания, частично перекинулся на крышу.На место ЧП выехало два пожарных расчета. Возгорание удалось ликвидировать. Как отмечают в пресс-службе ведомства, пострадавших нет.
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мчс абхазии, происшествия, гагрский район, абхазия
мчс абхазии, происшествия, гагрский район, абхазия

Загорелся один из магазинов дьюти-фри в Гагрском районе

14:55 01.10.2022 (обновлено: 15:21 01.10.2022)
© Foto / МЧС РАВ рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу"
В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2022
© Foto / МЧС РА
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Экстренный вызов поступил в пожарное отделение Гагры днем в субботу, 1 октября.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Загорелось здание одного из магазинов сети дьюти-фри в поселке Цандрипш Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Пожар начался с внешней обшивки здания, частично перекинулся на крышу.
На место ЧП выехало два пожарных расчета. Возгорание удалось ликвидировать.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, пострадавших нет.
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