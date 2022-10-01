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Загорелся один из магазинов дьюти-фри в Гагрском районе

Загорелся один из магазинов дьюти-фри в Гагрском районе

Экстренный вызов поступил в пожарное отделение Гагры днем в субботу, 1 октября. 01.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-01T14:55+0300

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Загорелось здание одного из магазинов сети дьюти-фри в поселке Цандрипш Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Пожар начался с внешней обшивки здания, частично перекинулся на крышу.На место ЧП выехало два пожарных расчета. Возгорание удалось ликвидировать. Как отмечают в пресс-службе ведомства, пострадавших нет.

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