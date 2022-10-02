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Автомобиль съехал в обрыв в Гудаутском районе
Автомобиль съехал в обрыв в Гудаутском районе
Экстренный вызов поступил в МЧС вечером в субботу, 1 октября. 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T10:40+0300
2022-10-02T10:40+0300
2022-10-02T11:01+0300
в абхазии
мчс абхазии
гудаутский район
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Автомобиль съехал в обрыв глубиной 20 метров в селе Анхуа Гудаутского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. На место происшествия выехали спасатели и медики МЧС. В ведомстве сообщают, что пострадало двое человек. Им оказали первую медицинскую помощь, затем доставили в Республиканскую больницу в Сухуме.
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мчс абхазии, гудаутский район
мчс абхазии, гудаутский район
Автомобиль съехал в обрыв в Гудаутском районе
10:40 02.10.2022 (обновлено: 11:01 02.10.2022)
Экстренный вызов поступил в МЧС вечером в субботу, 1 октября.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Автомобиль съехал в обрыв глубиной 20 метров в селе Анхуа Гудаутского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
На место происшествия выехали спасатели и медики МЧС.
В ведомстве сообщают, что пострадало двое человек. Им оказали первую медицинскую помощь, затем доставили в Республиканскую больницу в Сухуме.