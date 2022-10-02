https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/avtomobil-sekhal-v-obryv-v-gudautskom-rayone-1041853509.html

Автомобиль съехал в обрыв в Гудаутском районе

Автомобиль съехал в обрыв в Гудаутском районе

Экстренный вызов поступил в МЧС вечером в субботу, 1 октября. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

гудаутский район

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Автомобиль съехал в обрыв глубиной 20 метров в селе Анхуа Гудаутского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. На место происшествия выехали спасатели и медики МЧС. В ведомстве сообщают, что пострадало двое человек. Им оказали первую медицинскую помощь, затем доставили в Республиканскую больницу в Сухуме.

гудаутский район

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