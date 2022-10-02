https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-pribyla-v-moskvu-s-ofitsialnym-vizitom--1041857833.html

Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву с официальным визитом

Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву с официальным визитом

Официальный визит делегации Народного Собрания Абхазии в Москву продлится со 2 по 6 октября. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба прибыла с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.Абхазскую делегацию в аэропорту встретил зампредседателя Госдумы Сергей Неверов. Визит в Москву парламентской делегации завершится 6 октября.

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