https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-pribyla-v-moskvu-s-ofitsialnym-vizitom--1041857833.html
Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву с официальным визитом
Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву с официальным визитом
Официальный визит делегации Народного Собрания Абхазии в Москву продлится со 2 по 6 октября. 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T20:51+0300
2022-10-02T20:51+0300
2022-10-02T21:36+0300
в абхазии
парламент абхазии
москва
абхазия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102928/11/1029281152_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2b667e5a52adf020993bddbfbde42f0a.jpg
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба прибыла с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.Абхазскую делегацию в аэропорту встретил зампредседателя Госдумы Сергей Неверов. Визит в Москву парламентской делегации завершится 6 октября.
москва
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102928/11/1029281152_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a25a6d9ac7ec6dd019db1d9ce05ce8cd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, москва, абхазия, политика
парламент абхазии, москва, абхазия, политика
Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву с официальным визитом
20:51 02.10.2022 (обновлено: 21:36 02.10.2022)
Официальный визит делегации Народного Собрания Абхазии в Москву продлится со 2 по 6 октября.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik.
Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба прибыла с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает
пресс-служба Народного Собрания.
Планируется встреча с председателем Госдумы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным и зампредседателя Совфеда Константином Косачевым.
Абхазскую делегацию в аэропорту встретил зампредседателя Госдумы Сергей Неверов.
Визит в Москву парламентской делегации завершится 6 октября.