https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/grozovye-dozhdi-veter-i-shtorm-prognoziruyutsya-v-sochi-do-3-oktyabrya-1041856360.html

Грозовые дожди, ветер и шторм прогнозируются в Сочи до 3 октября

Грозовые дожди, ветер и шторм прогнозируются в Сочи до 3 октября

Со 2 по 3 октября на фоне непогоды в море будет наблюдаться шторм до четырех баллов. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T16:38+0300

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2022-10-02T16:38+0300

сочи

штормовое предупреждение

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Дожди с грозами, сильный ветер и шторм до четырех баллов прогнозируются местами на территории Сочи до утра понедельника, городские службы переведены в оперативный режим работы, сообщает пресс-служба администрации курорта.В настоящее время городские службы переведены в режим повышенной готовности. Мэрия курорта также предупреждает горожан и туристов об опасности отдыха у воды во время дождей.

сочи

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сочи, штормовое предупреждение