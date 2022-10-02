https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/grozovye-dozhdi-veter-i-shtorm-prognoziruyutsya-v-sochi-do-3-oktyabrya-1041856360.html
Грозовые дожди, ветер и шторм прогнозируются в Сочи до 3 октября
Грозовые дожди, ветер и шторм прогнозируются в Сочи до 3 октября
Со 2 по 3 октября на фоне непогоды в море будет наблюдаться шторм до четырех баллов. 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T16:38+0300
2022-10-02T16:38+0300
2022-10-02T16:38+0300
сочи
штормовое предупреждение
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Дожди с грозами, сильный ветер и шторм до четырех баллов прогнозируются местами на территории Сочи до утра понедельника, городские службы переведены в оперативный режим работы, сообщает пресс-служба администрации курорта.В настоящее время городские службы переведены в режим повышенной готовности. Мэрия курорта также предупреждает горожан и туристов об опасности отдыха у воды во время дождей.
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сочи, штормовое предупреждение
сочи, штормовое предупреждение
Грозовые дожди, ветер и шторм прогнозируются в Сочи до 3 октября
Со 2 по 3 октября на фоне непогоды в море будет наблюдаться шторм до четырех баллов.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Дожди с грозами, сильный ветер и шторм до четырех баллов прогнозируются местами на территории Сочи до утра понедельника, городские службы переведены в оперативный режим работы, сообщает пресс-служба администрации курорта.
"По прогнозам синоптиков, ночью и утром 3 октября 2022 года в Сочи местами ожидаются сильные грозовые дожди с усилением юго-восточного ветра, утром с переходом на северо-западный с порывами 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.
В настоящее время городские службы переведены в режим повышенной готовности. Мэрия курорта также предупреждает горожан и туристов об опасности отдыха у воды во время дождей.