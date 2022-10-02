https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/kornev-skolko-esche-oruzhiya-ostalos-v-evrope-dlya-ukrainy-1041855029.html

Корнев: сколько еще оружия осталось в Европе для Украины

Корнев: сколько еще оружия осталось в Европе для Украины

Белый Дом в очередной раз объявил о выделении транша американской "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T16:00+0300

2022-10-02T16:00+0300

2022-10-02T16:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

видео

мультимедиа

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/02/1041854150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1dbcabbb5f682d6ae143e94b04d5fddd.jpg

Какое оружие войдет в новый пакет помощи Киеву? Какую желанную ВСУ технику Вашингтон пока отказывается передавать? Зачем Столтенберг призывает Запад начать наращивать производство вооружения? Почему Европа не может поставлять больше оружия на Украину? С какими проблемами столкнется Запад, когда у него закончится советская техника? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, украина, сша, видео