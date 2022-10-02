https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/kornev-skolko-esche-oruzhiya-ostalos-v-evrope-dlya-ukrainy-1041855029.html
Корнев: сколько еще оружия осталось в Европе для Украины
Корнев: сколько еще оружия осталось в Европе для Украины
Белый Дом в очередной раз объявил о выделении транша американской "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов. 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T16:00+0300
2022-10-02T16:00+0300
2022-10-02T16:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Какое оружие войдет в новый пакет помощи Киеву? Какую желанную ВСУ технику Вашингтон пока отказывается передавать? Зачем Столтенберг призывает Запад начать наращивать производство вооружения? Почему Европа не может поставлять больше оружия на Украину? С какими проблемами столкнется Запад, когда у него закончится советская техника? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, украина, сша, видео
видео, мультимедиа, украина, сша, видео
Корнев: сколько еще оружия осталось в Европе для Украины
Белый Дом в очередной раз объявил о выделении транша американской "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Какое оружие войдет в новый пакет помощи Киеву? Какую желанную ВСУ технику Вашингтон пока отказывается передавать? Зачем Столтенберг призывает Запад начать наращивать производство вооружения? Почему Европа не может поставлять больше оружия на Украину? С какими проблемами столкнется Запад, когда у него закончится советская техника? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев