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Никита Моргунов рассказал о баскетболе, любви к спорту, здоровье и дисциплине

Никита Моргунов рассказал о баскетболе, любви к спорту, здоровье и дисциплине

Чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу, серебряный призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата Литвы... 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T12:25+0300

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Никита Моргунов рассказал о баскетболе, любви к спорту, здоровье и дисциплине Никита Моргунов рассказал о баскетболе, любви к спорту, здоровье и дисциплине

Чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу, серебряный призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата Литвы, серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Никита Моргунов впервые попал в Абхазию. Он мечтал об этом 47 лет. В интервью радио Sputnik он сказал, что испытал в Абхазии состояние одухотворения и умиротворения. "Хочется раствориться в этой природе и этом море. А то, что при этом удается проводить интересное мероприятие - вообще замечательно", - сказал именитый спортсмен. 26 сентября баскетболист провел мастер класс в Республиканской детско-юношеской спортшколе. Главный тренер республики по женскому баскетболу Николай Гущин вместе с Никитой Моргуновым рассказали, как это было и насколько важно вовлекать детей в спорт.

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