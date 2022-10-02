https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/nikita-morgunov-rasskazal-o-basketbole-lyubvi-k-sportu-zdorove-i-distsipline---1041789328.html
Никита Моргунов рассказал о баскетболе, любви к спорту, здоровье и дисциплине
Никита Моргунов рассказал о баскетболе, любви к спорту, здоровье и дисциплине
Чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу, серебряный призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата Литвы... 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T12:25+0300
2022-10-02T12:25+0300
2022-10-02T12:25+0300
радио
подкасты
дополнительное время
абхазия
баскетбол
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1d/1041794607_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6cc65574f3ab44f1734dff76baecdcca.jpg
Никита Моргунов рассказал о баскетболе, любви к спорту, здоровье и дисциплине
Никита Моргунов рассказал о баскетболе, любви к спорту, здоровье и дисциплине
Чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу, серебряный призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата Литвы, серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Никита Моргунов впервые попал в Абхазию. Он мечтал об этом 47 лет. В интервью радио Sputnik он сказал, что испытал в Абхазии состояние одухотворения и умиротворения. "Хочется раствориться в этой природе и этом море. А то, что при этом удается проводить интересное мероприятие - вообще замечательно", - сказал именитый спортсмен. 26 сентября баскетболист провел мастер класс в Республиканской детско-юношеской спортшколе. Главный тренер республики по женскому баскетболу Николай Гущин вместе с Никитой Моргуновым рассказали, как это было и насколько важно вовлекать детей в спорт.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1d/1041794607_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_f1675e53279e43249fc822daa9e3333d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, абхазия, баскетбол, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, баскетбол, спорт, аудио
Чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу, серебряный призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата Литвы, серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Никита Моргунов впервые попал в Абхазию. Он мечтал об этом 47 лет. В интервью радио Sputnik он сказал, что испытал в Абхазии состояние одухотворения и умиротворения.
"Хочется раствориться в этой природе и этом море. А то, что при этом удается проводить интересное мероприятие - вообще замечательно", - сказал именитый спортсмен.
26 сентября баскетболист провел мастер класс в Республиканской детско-юношеской спортшколе.
Главный тренер республики по женскому баскетболу Николай Гущин вместе с Никитой Моргуновым рассказали, как это было и насколько важно вовлекать детей в спорт.