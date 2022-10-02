https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/serebryanskiy-rasskazal-chto-delat-esli-zabolel-covid-19-1041592655.html
Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19
Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19
В беседе на радио Sputnik кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о профилактических мерах при коронавирусе. 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T17:25+0300
2022-10-02T17:25+0300
2022-10-02T17:25+0300
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19
Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19
Врач напомнил, что при подозрении на коронавирус надо вызывать врача, чтобы был поставлен диагноз и человек находился под наблюдением специалиста. Он отметил, что при повышении температуры не следует сразу же прибегать к применению антибиотиков. Потому что на сегодняшний день не существует антибиотиков, способных убить коронавирус.Об этом, а также о том, эффективен ли чеснок при COVID-19, слушайте в аудиофайле. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19
В беседе на радио Sputnik кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о профилактических мерах при коронавирусе.
Врач напомнил, что при подозрении на коронавирус надо вызывать врача, чтобы был поставлен диагноз и человек находился под наблюдением специалиста.
"Снижение температуры еще не говорит о выздоровлении. В современных каретах скорой помощи всегда есть в наличии экспресс-тесты, которые по мазку сразу же определяют присутствие вируса в организме. И если он присутствует, то надо находиться в домашних условиях, принимая лекарства по рекомендации врача", — сказал Серебрянский.
Он отметил, что при повышении температуры не следует сразу же прибегать к применению антибиотиков. Потому что на сегодняшний день не существует антибиотиков, способных убить коронавирус.
Об этом, а также о том, эффективен ли чеснок при COVID-19, слушайте в аудиофайле.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, позже заболевание получило официальное название COVID-19.