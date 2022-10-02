https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/serebryanskiy-rasskazal-chto-delat-esli-zabolel-covid-19-1041592655.html

Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19

Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19

В беседе на радио Sputnik кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о профилактических мерах при коронавирусе. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T17:25+0300

2022-10-02T17:25+0300

2022-10-02T17:25+0300

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Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19 Серебрянский рассказал, что делать, если заболел COVID-19

Врач напомнил, что при подозрении на коронавирус надо вызывать врача, чтобы был поставлен диагноз и человек находился под наблюдением специалиста. Он отметил, что при повышении температуры не следует сразу же прибегать к применению антибиотиков. Потому что на сегодняшний день не существует антибиотиков, способных убить коронавирус.Об этом, а также о том, эффективен ли чеснок при COVID-19, слушайте в аудиофайле. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

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2022

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