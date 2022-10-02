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Теракт предотвращен в Кабардино-Балкарии
Теракт предотвращен в Кабардино-Балкарии
Ликвидированные в Кабардино-Балкарии террористы планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской. 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T15:15+0300
2022-10-02T15:15+0300
2022-10-02T15:15+0300
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кабардино-балкария
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Федеральной службой безопасности России совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией предотвращен теракт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики.Отмечается, что террористы при попытке сопротивления были нейтрализованы, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.В месте, где проживали преступники, изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств.
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MIA „Rosiya Segodnya“
фсб, кабардино-балкария, теракты, россия
фсб, кабардино-балкария, теракты, россия
Теракт предотвращен в Кабардино-Балкарии
Ликвидированные в Кабардино-Балкарии террористы планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Федеральной службой безопасности России совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией предотвращен теракт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном... Кроме того, задержан сообщник террористов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что террористы при попытке сопротивления были нейтрализованы, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.
В месте, где проживали преступники, изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств.