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Теракт предотвращен в Кабардино-Балкарии

Теракт предотвращен в Кабардино-Балкарии

Ликвидированные в Кабардино-Балкарии террористы планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Федеральной службой безопасности России совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией предотвращен теракт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики.Отмечается, что террористы при попытке сопротивления были нейтрализованы, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.В месте, где проживали преступники, изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств.

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