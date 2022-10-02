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Украина потеряла на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек
Украина потеряла на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек
На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском... 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T14:50+0300
2022-10-02T14:50+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщает Минобороны России.Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.В ведомстве также сообщили, что в ДНР за сутки российская авиация уничтожила более 200 боевиков Украины.
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россия, украина, министерство обороны рф
Украина потеряла на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек
14:50 02.10.2022 (обновлено: 14:57 02.10.2022)
На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях, сообщает Минобороны РФ.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщает Минобороны России.
"За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка.
"В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что в ДНР за сутки российская авиация уничтожила более 200 боевиков Украины.