https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/ukraina-poteryala-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-bolee-400-chelovek--1041855163.html

Украина потеряла на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек

Украина потеряла на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек

На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском... 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T14:50+0300

2022-10-02T14:50+0300

2022-10-02T14:57+0300

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщает Минобороны России.Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.В ведомстве также сообщили, что в ДНР за сутки российская авиация уничтожила более 200 боевиков Украины.

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