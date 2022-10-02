https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/v-abkhaziyu-priedut-refraktsionnyy-i-detskiy-oftalmokhirurgi-iz-kliniki-shatalova-1041859113.html

В Абхазию приедут рефракционный и детский офтальмохирурги из клиники Шаталова

В Абхазию приедут рефракционный и детский офтальмохирурги из клиники Шаталова

За время работы российских офтальмологов в Абхазии зрение проверили 445 человек. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T22:56+0300

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Рефракционный и детский офтальмохирурги из клиники Шаталова направлены в Абхазию, сообщает пресс-служба Минздрава.Теперь зрения можно будет проверить детям от шести лет.В ведомстве отмечают, что прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется. При себе желательно иметь документ удостоверяющий личность.

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