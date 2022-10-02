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В Абхазию приедут рефракционный и детский офтальмохирурги из клиники Шаталова
В Абхазию приедут рефракционный и детский офтальмохирурги из клиники Шаталова
За время работы российских офтальмологов в Абхазии зрение проверили 445 человек. 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T22:56+0300
2022-10-02T22:56+0300
2022-10-02T22:56+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Рефракционный и детский офтальмохирурги из клиники Шаталова направлены в Абхазию, сообщает пресс-служба Минздрава.Теперь зрения можно будет проверить детям от шести лет.В ведомстве отмечают, что прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется. При себе желательно иметь документ удостоверяющий личность.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия
В Абхазию приедут рефракционный и детский офтальмохирурги из клиники Шаталова
За время работы российских офтальмологов в Абхазии зрение проверили 445 человек.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Рефракционный и детский офтальмохирурги из клиники Шаталова направлены в Абхазию, сообщает пресс-служба Минздрава.
Теперь зрения можно будет проверить детям от шести лет.
Кроме того, работу продолжает передвижной комплекс по диагностике зрения. Он будет работать в Ткуарчале 3 и 4 октября, у Центральной райбольницы. Медики будут принимать с 9:00 до 17:00.
В ведомстве отмечают, что прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется. При себе желательно иметь документ удостоверяющий личность.