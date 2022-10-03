https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-glavoy-kalmykii-batu-khasikovym-1041878188.html

Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым

Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым

Глава Калмыкии Бату Хасиков прибыл в Абхазию с официальным визитом. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T18:40+0300

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2022-10-03T18:40+0300

в абхазии

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания отметил, что у Абхазии всесторонние контакты с Россией, поэтому установление близких отношений, в том числе экономических, дружественных и культурных с субъектами РФ соответствует интересам республики.Глава Калмыкии, в свою очередь, сообщил, что целью его визита в Абхазию является налаживание с республикой сотрудничества в сфере туризма, образования, сельского хозяйства. Президент Абхазии подчеркнул, что руководство республики приветствует подобные инициативы и заинтересовано в налаживании связей. Аслан Бжания и Бату Хасиков обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

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