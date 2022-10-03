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Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым
Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым
Глава Калмыкии Бату Хасиков прибыл в Абхазию с официальным визитом. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T18:40+0300
2022-10-03T18:40+0300
2022-10-03T18:40+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания отметил, что у Абхазии всесторонние контакты с Россией, поэтому установление близких отношений, в том числе экономических, дружественных и культурных с субъектами РФ соответствует интересам республики.Глава Калмыкии, в свою очередь, сообщил, что целью его визита в Абхазию является налаживание с республикой сотрудничества в сфере туризма, образования, сельского хозяйства. Президент Абхазии подчеркнул, что руководство республики приветствует подобные инициативы и заинтересовано в налаживании связей. Аслан Бжания и Бату Хасиков обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.
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аслан бжания, калмыкия, россия, абхазия, политика, экономика
аслан бжания, калмыкия, россия, абхазия, политика, экономика
Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым
Глава Калмыкии Бату Хасиков прибыл в Абхазию с официальным визитом.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым, сообщает пресс-служба главы государства.
Аслан Бжания отметил, что у Абхазии всесторонние контакты с Россией, поэтому установление близких отношений, в том числе экономических, дружественных и культурных с субъектами РФ соответствует интересам республики.
Глава Калмыкии, в свою очередь, сообщил, что целью его визита в Абхазию является налаживание с республикой сотрудничества в сфере туризма, образования, сельского хозяйства.
"Я внимательно слежу за тем, как Вы тесно коммунициируете с разными регионами России, с нашим федеральным центром. У вас очень много планов и с точки зрения таких отраслей как туризм, логистика, сельское хозяйство, образование", - сказал Хасиков.
Президент Абхазии подчеркнул, что руководство республики приветствует подобные инициативы и заинтересовано в налаживании связей.
Аслан Бжания и Бату Хасиков обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.