https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/bzhaniya-obsudil-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva-s-poslom-rossii-v-abkhazii-1041871121.html

Бжания обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с послом России в Абхазии

Бжания обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с послом России в Абхазии

Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, советник-посланник Посольства России в Абхазии... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T16:15+0300

2022-10-03T16:15+0300

2022-10-03T16:15+0300

аслан бжания

посол

посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с послом России в в Абхазии Михаилом Шургалиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между двумя государствами.

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Sputnik Абхазия

аслан бжания, посол, посольство рф в абхазии