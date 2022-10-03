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Бжания обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с послом России в Абхазии
Бжания обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с послом России в Абхазии
Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, советник-посланник Посольства России в Абхазии... 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T16:15+0300
2022-10-03T16:15+0300
2022-10-03T16:15+0300
аслан бжания
посол
посольство рф в абхазии
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с послом России в в Абхазии Михаилом Шургалиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между двумя государствами.
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аслан бжания, посол, посольство рф в абхазии
аслан бжания, посол, посольство рф в абхазии
Бжания обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с послом России в Абхазии
Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с послом России в в Абхазии Михаилом Шургалиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между двумя государствами.