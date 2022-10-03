https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/bzhaniya-vstretilsya-s-glavoy-rabochey-gruppy-po-uluchsheniyu-mobilizatsionnoy-podgotovki-1041863674.html

Бжания встретился с главой рабочей группы по улучшению мобилизационной подготовки

Бжания встретился с главой рабочей группы по улучшению мобилизационной подготовки

Распоряжением премьер-министра создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T12:55+0300

2022-10-03T12:55+0300

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел встречу с председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике вице-премьером Сергеем Пустоваловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Распоряжение о создании группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки подписал премьер-министр республики Александр Анкваб 23 сентября.Цель работы группы - выработка рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организация врачебно-призывных комиссий, надлежащее взаимодействие с резервом ВС Абхазии, ремонт жилищно-казарменного фонда и другие неотложные вопросы.

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