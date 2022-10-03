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Бжания встретился с главой рабочей группы по улучшению мобилизационной подготовки
Бжания встретился с главой рабочей группы по улучшению мобилизационной подготовки
Распоряжением премьер-министра создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки... 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T12:55+0300
2022-10-03T12:55+0300
2022-10-03T12:55+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел встречу с председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике вице-премьером Сергеем Пустоваловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Распоряжение о создании группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки подписал премьер-министр республики Александр Анкваб 23 сентября.Цель работы группы - выработка рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организация врачебно-призывных комиссий, надлежащее взаимодействие с резервом ВС Абхазии, ремонт жилищно-казарменного фонда и другие неотложные вопросы.
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аслан бжания, абхазия
Бжания встретился с главой рабочей группы по улучшению мобилизационной подготовки
Распоряжением премьер-министра создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел встречу с председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике вице-премьером Сергеем Пустоваловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Пустовалов доложил президенту о работе, которая уже проведена соответствующими структурами.
Распоряжение о создании группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки подписал премьер-министр республики Александр Анкваб 23 сентября.
Цель работы группы - выработка рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организация врачебно-призывных комиссий, надлежащее взаимодействие с резервом ВС Абхазии, ремонт жилищно-казарменного фонда и другие неотложные вопросы.