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Дамения: налаживание отношений с Белоруссией отвечает злободневным интересам Абхазии
Дамения: налаживание отношений с Белоруссией отвечает злободневным интересам Абхазии
Приезд Лукашенко в Абхазию Олег Дамения назвал самой лучшей новостью за последнее время. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T13:11+0300
2022-10-03T13:11+0300
2022-10-03T13:12+0300
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Дамения: налаживание отношений с Белоруссией отвечает злободневным интересам Абхазии
Дамения: налаживание отношений с Белоруссией отвечает злободневным интересам Абхазии
Приезд Лукашенко в Абхазию Олег Дамения назвал самой лучшей новостью за последнее время. По его мнению, если Абхазия официально вступает с Белоруссией в торгово-экономические отношения, то это первый шаг к признанию.Он убежден, что Абхазии нужно активно включиться в интеграционные процессы на евразийском пространстве, в первую очередь с Россией и Белоруссией. Абхазия изолированно существовать не может, она должна вступать в отношения с другими государствами, как суверенное государство, считает Олег Дамения. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, россия, абхазия, белоруссия, александр лукашенко, аудио
подкасты, россия, абхазия, белоруссия, александр лукашенко, аудио
Приезд Лукашенко в Абхазию Олег Дамения назвал самой лучшей новостью за последнее время.
"Белоруссия - это состоявшееся государство, которое выдержало натиск, государство очень организованное, экономически развитое, государство, которое сохранило весь экономический, социальный, политический потенциал. Сегодня это государство очень близкое к России, к нашему стратегическому партнеру. Налаживание наших взаимоотношений с Белоруссией отвечает самым злободневным интересам Абхазии. Это нужно поддержать и приветствовать", - отметил Дамения.
По его мнению, если Абхазия официально вступает с Белоруссией в торгово-экономические отношения, то это первый шаг к признанию.
"Будут ли они признавать или нет - не имеет значения. Самое главное, что мы с ними сотрудничаем на официальном, на межгосударственном уровне. Это очень важный фактор", - сказал Олег Дамения.
Он убежден, что Абхазии нужно активно включиться в интеграционные процессы на евразийском пространстве, в первую очередь с Россией и Белоруссией. Абхазия изолированно существовать не может, она должна вступать в отношения с другими государствами, как суверенное государство, считает Олег Дамения.
"У многих есть опасения, что мы можем растратить свой суверенитет. Но дело в том, что не только между государствами, но и между людьми, вступающими в отношения, даже в рамках семьи, уменьшается суверенность. Но люди так живут - вместе. Разрозненно люди не живут. Государства тоже объединяются. ШОС - какой блок, какой мощный интеграционный центр управления создается на Востоке! А это очень важный фактор обеспечения безопасности в условиях нестабильного мира", - подчеркнул аналитик.
Подробности слушайте в аудиофайле
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