Дамения: налаживание отношений с Белоруссией отвечает злободневным интересам Абхазии

"У многих есть опасения, что мы можем растратить свой суверенитет. Но дело в том, что не только между государствами, но и между людьми, вступающими в отношения, даже в рамках семьи, уменьшается суверенность. Но люди так живут - вместе. Разрозненно люди не живут. Государства тоже объединяются. ШОС - какой блок, какой мощный интеграционный центр управления создается на Востоке! А это очень важный фактор обеспечения безопасности в условиях нестабильного мира", - подчеркнул аналитик.