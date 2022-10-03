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Делегация Парламента Абхазии провела встречу в Совете Федерации России
Делегация Парламента Абхазии провела встречу в Совете Федерации России
Абхазская делегация во главе со спикером Парламента республики находится с официальным визитом в Москве. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T21:22+0300
2022-10-03T21:22+0300
2022-10-03T21:22+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба встретилась с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым. Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.Ашуба выразил поддержку России в принятии в состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.На встрече обсудили вопросы, связанные с укреплением военной безопасности Абхазии, облегчением процедуры прохождения государственной границы между республикой и Россией, формированием ценообразования на нефтепродукты, содействием обеспечению социальной поставки электроэнергии.
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парламент абхазии, абхазия, совет федерации рф
парламент абхазии, абхазия, совет федерации рф
Делегация Парламента Абхазии провела встречу в Совете Федерации России
Абхазская делегация во главе со спикером Парламента республики находится с официальным визитом в Москве.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба встретилась с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым. Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.
Ашуба выразил поддержку России в принятии в состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Встречаемся в непростой период – когда Россия ведет борьбу с неонацизмом, коллективным Западом и США, борьбу за будущее справедливой мировой конфигурации, борьбу за жизни множества людей", - подчеркнул спикер Парламента Абхазии.
На встрече обсудили вопросы, связанные с укреплением военной безопасности Абхазии, облегчением процедуры прохождения государственной границы между республикой и Россией, формированием ценообразования на нефтепродукты, содействием обеспечению социальной поставки электроэнергии.