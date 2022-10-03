https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-provela-vstrechu-v-sovete-federatsii-rossii-1041881011.html

Делегация Парламента Абхазии провела встречу в Совете Федерации России

Делегация Парламента Абхазии провела встречу в Совете Федерации России

Абхазская делегация во главе со спикером Парламента республики находится с официальным визитом в Москве. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T21:22+0300

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба встретилась с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым. Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.Ашуба выразил поддержку России в принятии в состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.На встрече обсудили вопросы, связанные с укреплением военной безопасности Абхазии, облегчением процедуры прохождения государственной границы между республикой и Россией, формированием ценообразования на нефтепродукты, содействием обеспечению социальной поставки электроэнергии.

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