https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/dialog-kultur-festival-nartiada-proydet-v-abkhazii-1041869862.html

Диалог культур: фестиваль "Нартиада" пройдет в Абхазии

Диалог культур: фестиваль "Нартиада" пройдет в Абхазии

Пресс-конференция об открытии первого мультикультурного фестиваля на территории Абхазии и России "Нартиада 2022" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 3... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

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Нартиада – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Нартиада – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.В рамках фестиваля в Абхазии состоится открытие спецпроекта "Затерянный сад", выставка работ Гиви Смыр, выставка театральных афиш и театральной графики, костюмов, открытие экспозиции в Музее Банка, дискуссии и мастер-класс.Асмат Цвижба, SputnikКорни искусстваПо словам владелицы арт-агентства "Полет" Ирины Бычковой, подготовка к проекту началась еще в мае. Она рассказала, что после знакомства с министром культуры Абхазии Дауром Кове возникла идея создать фестиваль, где на одной площадке предстанут абхазские и российские художники. Название фестивалю дала абхазская поэтесса Гунда Сакания.Куратор проекта Атана Агрба призналась, что, посещая многочисленные выставки в Москве, у нее не раз возникало желание провести мультикультурный проект в Абхазии."Наши художники этого заслуживают. Думаю, что это такая точка бифуркации для Абхазии. Проект сложился за короткое время, у нас замечательная команда больших профессионалов, влюбленных в свое искусство. В дальнейшем наш проект будет расширяться, будет проводиться в странах народов, у которых тоже есть нартский эпос. Это только начало, у нас грандиозные планы", - отметила она.Генеральный спонсор фестиваля – Галина Мурина. По ее словам, очень важно доносить свои чувства и мысли через произведения, в чем и заключается главная цель проекта."Художникам иногда сложно выстраивать диалог, потому что они настолько тонко чувствуют мир и отражают его в своих произведениях. Только фундаментальные люди могут помогать таким легким, чутко воспринимающим людям, как художники. Очень важно сейчас провести этот фестиваль. Мы поняли, насколько у Абхазии большой запрос провести масштабное мероприятия, где вы сможете показать миру, что существует в вашей культуре, искусстве. Это очень самобытные, интересные произведения", - сказала она.Программа фестиваляОткрытие фестиваля состоится на руинах Сухумской крепости спецпроектом "Потерянный сад" художника Дмитрия Горбунова. Он создает скульптуры методом 3D-печати."Потерянный сад" - это обнуление прежних смыслов, сильно обмельчавших на фоне разрушительных перемен, желание вернуться во времена культурного и духовного расцвета человечества.На различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.Абхазию представят работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.Помимо выставок, в рамках фестиваля пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.

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