Диалог культур: фестиваль "Нартиада" пройдет в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук ПК участников Нартиады в Спутник
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция об открытии первого мультикультурного фестиваля на территории Абхазии и России "Нартиада 2022" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 3 октября.
Нартиада – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Нартиада – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.
В рамках фестиваля в Абхазии состоится открытие спецпроекта "Затерянный сад", выставка работ Гиви Смыр, выставка театральных афиш и театральной графики, костюмов, открытие экспозиции в Музее Банка, дискуссии и мастер-класс.
Асмат Цвижба, Sputnik
Корни искусства
По словам владелицы арт-агентства "Полет" Ирины Бычковой, подготовка к проекту началась еще в мае. Она рассказала, что после знакомства с министром культуры Абхазии Дауром Кове возникла идея создать фестиваль, где на одной площадке предстанут абхазские и российские художники. Название фестивалю дала абхазская поэтесса Гунда Сакания.
"Мы решили показать наших художников, работающих с глубинными корнями. Показать, как у современных абхазских художников интерпретируется абхазский эпос, собственный код самоидентификации и привезти российских художников, которые работают в разных направлениях со своими глубинными корнями", - сказала она.
Куратор проекта Атана Агрба призналась, что, посещая многочисленные выставки в Москве, у нее не раз возникало желание провести мультикультурный проект в Абхазии.
"Наши художники этого заслуживают. Думаю, что это такая точка бифуркации для Абхазии. Проект сложился за короткое время, у нас замечательная команда больших профессионалов, влюбленных в свое искусство. В дальнейшем наш проект будет расширяться, будет проводиться в странах народов, у которых тоже есть нартский эпос. Это только начало, у нас грандиозные планы", - отметила она.
© Sputnik / Томас Тхайцук Атана Агрба - продюсер, куратор проекта
Атана Агрба - продюсер, куратор проекта
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральный спонсор фестиваля – Галина Мурина. По ее словам, очень важно доносить свои чувства и мысли через произведения, в чем и заключается главная цель проекта.
"Художникам иногда сложно выстраивать диалог, потому что они настолько тонко чувствуют мир и отражают его в своих произведениях. Только фундаментальные люди могут помогать таким легким, чутко воспринимающим людям, как художники. Очень важно сейчас провести этот фестиваль. Мы поняли, насколько у Абхазии большой запрос провести масштабное мероприятия, где вы сможете показать миру, что существует в вашей культуре, искусстве. Это очень самобытные, интересные произведения", - сказала она.
Программа фестиваля
Открытие фестиваля состоится на руинах Сухумской крепости спецпроектом "Потерянный сад" художника Дмитрия Горбунова. Он создает скульптуры методом 3D-печати.
"Потерянный сад" - это обнуление прежних смыслов, сильно обмельчавших на фоне разрушительных перемен, желание вернуться во времена культурного и духовного расцвета человечества.
"Мой проект про монументальность, про искусство, которое способно противостоять временным условиям. Я, как художник, сейчас оглядываюсь на фундаментальные задачи, которые ставит перед собой искусство, обращаясь к опыту поколений и пытаясь зацепиться за то, что не подвластно времени", - сказал он.
На различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.
© Sputnik / Томас Тхайцук Дмитрий Горбунов
Дмитрий Горбунов
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазию представят работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.
"Идея выставки в пещере была отсылкой к наскальной живописи, пространство пещеры в мифологии - главное место действий. Во время выставки фоном будет играть Нартский эпос по произведению Геннадия Ломия. Мы хотели, чтобы концепция с пещерой была аудиовизуальной, атмосфера должна быть мифической", - рассказала Агрба.
Помимо выставок, в рамках фестиваля пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.
Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.