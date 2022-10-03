https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/fursov-o-planakh-globalistov-i-perezapuske-istorii-khaos-zatyanetsya-do-2030-go--1041808710.html

Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го:

Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го:

Есть силы, которые пользуясь мировым кризисом и нестабильностью, пытаются перезапустить историю, отменить достижения цивилизации и установить полный контроль... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T11:25+0300

2022-10-03T11:25+0300

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Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го: Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го:

В документе, который приводит в пример генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов, перечислены цели ультраглобалистов на 2030 год, сформулированные в 2018 году.Первая из них ― отмена частной и личной собственности. 2-я ― всеобщий базовый доход тем, кто принял новую нормальность. Третья ― отмена наличных денег. 4-я ― система углеводородных рейтингов для государств и корпораций. 5-я – жесткий социальный контроль с помощью дронов и узнавания лиц. 6-я ― рационирование потребляемого продовольствия, энергии и природных ресурсов. 7-я ― патенты на семенной фонд и ограничение возможностей питаться собственной продукцией пищевого производства, то есть, если ты не хочешь есть ГМОшную пищу и решил сам повыращивать, то нет ― это преступление", ― рассказал Фурсов.Еще один пункт списка (8-й по счету) ― почти полная ликвидация скотоводства и перевод основной массы населения либо на искусственную белковую пищу, либо на вегетарианскую. В качестве примера историк приводит город Харлем в Нидерландах, где с 2024 года полностью запретят рекламу мясных продуктов и мясных блюд в общественных местах.По словам историка, речь идет не просто о демонтаже капиталистической системы, "почему я говорю, что Шваб и те, кто за ним стоит, опаснее Гитлера. Гитлер создавал некий новый мировой политический порядок, а эти люди создают социальную систему, в которой нормальное функционирование предполагает изменение биологической природы человека", отмечает Фурсов.

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