https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/fursov-o-planakh-globalistov-i-perezapuske-istorii-khaos-zatyanetsya-do-2030-go--1041808710.html
Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го:
Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го:
Есть силы, которые пользуясь мировым кризисом и нестабильностью, пытаются перезапустить историю, отменить достижения цивилизации и установить полный контроль... 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T11:25+0300
2022-10-03T11:25+0300
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Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го:
Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го:
В документе, который приводит в пример генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов, перечислены цели ультраглобалистов на 2030 год, сформулированные в 2018 году.Первая из них ― отмена частной и личной собственности. 2-я ― всеобщий базовый доход тем, кто принял новую нормальность. Третья ― отмена наличных денег. 4-я ― система углеводородных рейтингов для государств и корпораций. 5-я – жесткий социальный контроль с помощью дронов и узнавания лиц. 6-я ― рационирование потребляемого продовольствия, энергии и природных ресурсов. 7-я ― патенты на семенной фонд и ограничение возможностей питаться собственной продукцией пищевого производства, то есть, если ты не хочешь есть ГМОшную пищу и решил сам повыращивать, то нет ― это преступление", ― рассказал Фурсов.Еще один пункт списка (8-й по счету) ― почти полная ликвидация скотоводства и перевод основной массы населения либо на искусственную белковую пищу, либо на вегетарианскую. В качестве примера историк приводит город Харлем в Нидерландах, где с 2024 года полностью запретят рекламу мясных продуктов и мясных блюд в общественных местах.По словам историка, речь идет не просто о демонтаже капиталистической системы, "почему я говорю, что Шваб и те, кто за ним стоит, опаснее Гитлера. Гитлер создавал некий новый мировой политический порядок, а эти люди создают социальную систему, в которой нормальное функционирование предполагает изменение биологической природы человека", отмечает Фурсов.
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подкасты, история, аудио
Фурсов о планах глобалистов и перезапуске истории: хаос затянется до 2030-го:
11:25 03.10.2022 (обновлено: 11:38 03.10.2022)
Есть силы, которые пользуясь мировым кризисом и нестабильностью, пытаются перезапустить историю, отменить достижения цивилизации и установить полный контроль над населением мира ― о том, как это происходит, рассказывает известный российский историк Андрей Фурсов.
В документе, который приводит в пример генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов, перечислены цели ультраглобалистов на 2030 год, сформулированные в 2018 году.
Первая из них ― отмена частной и личной собственности. 2-я ― всеобщий базовый доход тем, кто принял новую нормальность. Третья ― отмена наличных денег. 4-я ― система углеводородных рейтингов для государств и корпораций. 5-я – жесткий социальный контроль с помощью дронов и узнавания лиц. 6-я ― рационирование потребляемого продовольствия, энергии и природных ресурсов. 7-я ― патенты на семенной фонд и ограничение возможностей питаться собственной продукцией пищевого производства, то есть, если ты не хочешь есть ГМОшную пищу и решил сам повыращивать, то нет ― это преступление", ― рассказал Фурсов.
Еще один пункт списка (8-й по счету) ― почти полная ликвидация скотоводства и перевод основной массы населения либо на искусственную белковую пищу, либо на вегетарианскую. В качестве примера историк приводит город Харлем в Нидерландах, где с 2024 года полностью запретят рекламу мясных продуктов и мясных блюд в общественных местах.
"Девятое ― контроль над рождаемостью, это депопуляция, десятое ― обязательная вакцинация, одиннадцатое – запрет альтернативных форм лечения и медицины, и двенадцатое ― отмена половых различий, то есть удар по человеку как биологическому виду", ― сказал Фурсов.
По словам историка, речь идет не просто о демонтаже капиталистической системы, "почему я говорю, что Шваб и те, кто за ним стоит, опаснее Гитлера. Гитлер создавал некий новый мировой политический порядок, а эти люди создают социальную систему, в которой нормальное функционирование предполагает изменение биологической природы человека", отмечает Фурсов.
"Когда-то Энгельс назвал свою работу о цивилизации как противостоящее варварству "Происхождение семьи, частной собственности и государства". Все, что эта компания пытается отменить, это все достижения цивилизации вообще. Они хотят перезапустить историю напрочь. То есть вся та история, которая существует с неолитической революции , 10-12 тысяч лет, они пытаются перезапустить. Поэтому место им на скамье подсудимых", ― резюмировал историк.