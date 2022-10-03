https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/gvindzhiya-rasskazal-chto-predpolagaet-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-abkhazii-i-rossii--1041809485.html
Гвинджия рассказал, что предполагает Соглашение о двойном гражданстве Абхазии и России
Гвинджия рассказал, что предполагает Соглашение о двойном гражданстве Абхазии и России
В интервью радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия рассказал об основных принципах Соглашения о двойном гражданстве. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T09:33+0300
2022-10-03T09:33+0300
2022-10-03T09:50+0300
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Гвинджия о Соглашении о двойном гражданстве
Гвинджия о Соглашении о двойном гражданстве
Церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией состоялась в Москве 27 сентября.Двойное гражданство подразумевает, что обе стороны имеют право получать гражданства друг друга, но есть внутреннее законодательство, которое регулирует эти процессы, отметил Гвинджия."Многие в Абхазии относились к соглашению настороженно, говорили, что 150 миллионов россиян приедут и получат гражданство Абхазии, что абсолютно неверно. Просто сейчас у многих россиян, которые живут в Абхазии многие годы и хотят получить гражданство, получается законная возможность иметь право подать на получение абхазского гражданства. Такая же законная возможность есть и у граждан Абхазии", - объяснил Максим Гвинджия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, россия, гражданство, аудио
подкасты, абхазия, россия, гражданство, аудио
Гвинджия рассказал, что предполагает Соглашение о двойном гражданстве Абхазии и России
09:33 03.10.2022 (обновлено: 09:50 03.10.2022)
В интервью радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия рассказал об основных принципах Соглашения о двойном гражданстве.
Церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией состоялась в Москве 27 сентября.
Двойное гражданство подразумевает, что обе стороны имеют право получать гражданства друг друга, но есть внутреннее законодательство, которое регулирует эти процессы, отметил Гвинджия.
"Многие в Абхазии относились к соглашению настороженно, говорили, что 150 миллионов россиян приедут и получат гражданство Абхазии, что абсолютно неверно. Просто сейчас у многих россиян, которые живут в Абхазии многие годы и хотят получить гражданство, получается законная возможность иметь право подать на получение абхазского гражданства. Такая же законная возможность есть и у граждан Абхазии", - объяснил Максим Гвинджия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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