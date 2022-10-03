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Илона Маск предложил в Twitter свое видение мира между Россией и Украиной

Илона Маск предложил в Twitter свое видение мира между Россией и Украиной

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.Маск перечислил четыре пукта "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

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