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Илона Маск предложил в Twitter свое видение мира между Россией и Украиной
Илона Маск предложил в Twitter свое видение мира между Россией и Украиной
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России... 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T21:31+0300
2022-10-03T21:31+0300
2022-10-03T21:31+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.Маск перечислил четыре пукта "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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россия, украина, политика, в мире
россия, украина, политика, в мире
Илона Маск предложил в Twitter свое видение мира между Россией и Украиной
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
"С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", - написал он в Twitter.
Маск перечислил четыре пукта "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.