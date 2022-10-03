https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/minoborony-s-nachala-spetsoperatsii-unichtozheno-pochti-5300-ukrainskikh-tankov-i-bronemashin-1041870150.html

Минобороны: с начала спецоперации уничтожено почти 5300 украинских танков и бронемашин

Минобороны: с начала спецоперации уничтожено почти 5300 украинских танков и бронемашин

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T15:08+0300

2022-10-03T15:08+0300

2022-10-03T15:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.В ведомстве также отметили, что за трое суток на Краснолиманском направлении войска Украины потеряли более 900 человек. В результате отражения украинского наступления на донецком направлении в районе Первомайского ВС РФ уничтожили свыше 100 украинских военных 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады.

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