https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/minoborony-s-nachala-spetsoperatsii-unichtozheno-pochti-5300-ukrainskikh-tankov-i-bronemashin-1041870150.html
Минобороны: с начала спецоперации уничтожено почти 5300 украинских танков и бронемашин
Минобороны: с начала спецоперации уничтожено почти 5300 украинских танков и бронемашин
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в... 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T15:08+0300
2022-10-03T15:08+0300
2022-10-03T15:08+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.В ведомстве также отметили, что за трое суток на Краснолиманском направлении войска Украины потеряли более 900 человек. В результате отражения украинского наступления на донецком направлении в районе Первомайского ВС РФ уничтожили свыше 100 украинских военных 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в Минобороны.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве также отметили, что за трое суток на Краснолиманском направлении войска Украины потеряли более 900 человек.
В результате отражения украинского наступления на донецком направлении в районе Первомайского ВС РФ уничтожили свыше 100 украинских военных 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады.