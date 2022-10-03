https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/multikulturnoe-iskusstvo-v-abkhazii-proydet-festival-nartiada-1041880660.html
Мультикультурное искусство: в Абхазии пройдет фестиваль "Нартиада"
Мультикультурное искусство: в Абхазии пройдет фестиваль "Нартиада"
"Нартиада" – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни ключевые для работ современных художников, музыкантов... 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T20:15+0300
2022-10-03T20:15+0300
2022-10-03T20:15+0300
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Пресс-конференция об открытии первого мультикультурного фестиваля на территории Абхазии и России "Нартиада 2022" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 3 октября."Нартиада" – это первые мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. В рамках фестиваля в Абхазии состоится открытие спецпроекта "Затерянный сад", выставка работ Гиви Смыр, выставка театральных афиш и театральной графики, костюмов, открытие экспозиции в Музее Банка, дискуссии и мастер-класс.На различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга, который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.Абхазию представят работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.Помимо выставок, в рамках фестиваля пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/pervyy-multikulturnyy-festival-nartiada-otkrylsya-v-sukhume-1041878390.html
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видео, мультимедиа, культура, абхазия
видео, мультимедиа, культура, абхазия
Мультикультурное искусство: в Абхазии пройдет фестиваль "Нартиада"
"Нартиада" – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.
Пресс-конференция об открытии первого мультикультурного фестиваля на территории Абхазии и России "Нартиада 2022" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 3 октября.
"Нартиада" – это первые мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. В рамках фестиваля в Абхазии состоится открытие спецпроекта "Затерянный сад", выставка работ Гиви Смыр, выставка театральных афиш и театральной графики, костюмов, открытие экспозиции в Музее Банка, дискуссии и мастер-класс.
На различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга, который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.
Абхазию представят работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.
"Идея выставки в пещере была отсылкой к наскальной живописи, пространство пещеры в мифологии главное место действий. Во время выставки фоном будет играть Нартский эпос по произведению Геннадия Ломия. Мы хотели, чтобы концепция с пещерой была аудиовизуальной, атмосфера должна быть мифической", - рассказала Агрба.
Помимо выставок, в рамках фестиваля пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.
Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.