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Мужчина утонул в Гагре
Мужчина утонул в Гагре
Личность утонувшего не установлена, сообщают в МЧС Абхазии. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T17:31+0300
2022-10-03T17:31+0300
2022-10-03T17:56+0300
в абхазии
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гагрский район
происшествия
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Тело мужчины нашли в акватории Гагры утром 3 октября, сообщил в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.Ранее 19 сентября в море в Гагре утонул житель Твери 52-летний Станислав Влос.
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мчс абхазии, гагрский район, происшествия
мчс абхазии, гагрский район, происшествия
Мужчина утонул в Гагре
17:31 03.10.2022 (обновлено: 17:56 03.10.2022)
Личность утонувшего не установлена, сообщают в МЧС Абхазии.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Тело мужчины нашли в акватории Гагры утром 3 октября, сообщил в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.
По его словам, обстоятельства случившегося не известны, личность погибшего не установлена.
Ранее 19 сентября в море в Гагре утонул житель Твери 52-летний Станислав Влос.