https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/muzhchina-utonul-v-gagre-1041873160.html

Мужчина утонул в Гагре

Мужчина утонул в Гагре

Личность утонувшего не установлена, сообщают в МЧС Абхазии. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T17:31+0300

2022-10-03T17:31+0300

2022-10-03T17:56+0300

в абхазии

мчс абхазии

гагрский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103049/03/1030490337_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea88ac670737adf616b4ddc6ad2bdcf7.jpg

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Тело мужчины нашли в акватории Гагры утром 3 октября, сообщил в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.Ранее 19 сентября в море в Гагре утонул житель Твери 52-летний Станислав Влос.

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, гагрский район, происшествия