https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/nobelevskuyu-premiyu-po-meditsine-dali-za-izuchenie-geneticheskikh-osnov-evolyutsii-cheloveka-1041863881.html

Нобелевскую премию по медицине дали за изучение генетических основ эволюции человека

Нобелевскую премию по медицине дали за изучение генетических основ эволюции человека

Традиционная ежегодная Нобелевская неделя началась в столице Швеции Стокгольме в понедельник. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T13:35+0300

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2022-10-03T13:35+0300

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена ученому Сванте Паабо из Швеции за изучение генетических основ эволюции человека.Согласно вердикту комитета, Паабо удостоен премии за открытия в области генома вымерших гоминидов (человекообразных обезьян - ред.) и эволюции человека.Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.

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