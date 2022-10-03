https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/nobelevskuyu-premiyu-po-meditsine-dali-za-izuchenie-geneticheskikh-osnov-evolyutsii-cheloveka-1041863881.html
Нобелевскую премию по медицине дали за изучение генетических основ эволюции человека
Нобелевскую премию по медицине дали за изучение генетических основ эволюции человека
Традиционная ежегодная Нобелевская неделя началась в столице Швеции Стокгольме в понедельник. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T13:35+0300
2022-10-03T13:35+0300
2022-10-03T13:35+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена ученому Сванте Паабо из Швеции за изучение генетических основ эволюции человека.Согласно вердикту комитета, Паабо удостоен премии за открытия в области генома вымерших гоминидов (человекообразных обезьян - ред.) и эволюции человека.Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.
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нобелевская премия мира, в мире, наука, медицина
нобелевская премия мира, в мире, наука, медицина
Нобелевскую премию по медицине дали за изучение генетических основ эволюции человека
Традиционная ежегодная Нобелевская неделя началась в столице Швеции Стокгольме в понедельник.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена ученому Сванте Паабо из Швеции за изучение генетических основ эволюции человека.
Об этом в понедельник объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
Согласно вердикту комитета, Паабо удостоен премии за открытия в области генома вымерших гоминидов (человекообразных обезьян - ред.) и эволюции человека.
Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.