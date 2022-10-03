https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/opublikovany-dogovory-s-novymi-regionami-o-prinyatii-v-sostav-rossii-1041862294.html

Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России

Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября.Соответствующие договоры "Договор между РФ и Запорожской областью о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Луганской Народной Республикой о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Донецкой Народной Республикой о принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года" опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что они временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.

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