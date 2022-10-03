https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/opublikovany-dogovory-s-novymi-regionami-o-prinyatii-v-sostav-rossii-1041862294.html
Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России
Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с... 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T10:45+0300
2022-10-03T10:45+0300
2022-10-03T10:45+0300
лнр
днр
россия
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/03/1041862135_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_c5c0904ec2c3bb06a1291073c404c09c.jpg
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября.Соответствующие договоры "Договор между РФ и Запорожской областью о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Луганской Народной Республикой о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Донецкой Народной Республикой о принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года" опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что они временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.
россия
запорожская область
херсонская область
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/03/1041862135_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_d4351f9bba9e67024c2f9719cbe169c0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лнр, днр, россия, запорожская область, херсонская область
лнр, днр, россия, запорожская область, херсонская область
Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Опубликованы
договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября.
Соответствующие договоры "Договор между РФ и Запорожской областью о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Луганской Народной Республикой о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года", "Договор между РФ и Донецкой Народной Республикой о принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года" опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что они временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.