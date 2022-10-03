https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-obyavlen-v-abkhazii-1041861331.html

Призыв на военную службу объявлен в Абхазии

Призыв на военную службу объявлен в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о призыве в октябре-декабре 2022 года. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

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аслан бжания

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. С 1 октября по 31 декабря в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Согласно указу, военнослужащие, чей срок военной службы по призыву истек, будут уволены. Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.

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