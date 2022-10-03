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Призыв на военную службу объявлен в Абхазии
Призыв на военную службу объявлен в Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о призыве в октябре-декабре 2022 года. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T10:15+0300
2022-10-03T10:15+0300
2022-10-03T10:42+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. С 1 октября по 31 декабря в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Согласно указу, военнослужащие, чей срок военной службы по призыву истек, будут уволены. Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.
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армия, абхазия, аслан бжания
Призыв на военную службу объявлен в Абхазии
10:15 03.10.2022 (обновлено: 10:42 03.10.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о призыве в октябре-декабре 2022 года.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. С 1 октября по 31 декабря в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
Согласно указу, военнослужащие, чей срок военной службы по призыву истек, будут уволены.
Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.