https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/regionalnuyu-bezopasnost-obsudili-glavy-ministerstv-oborony-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041880558.html

Региональную безопасность обсудили главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии

Региональную безопасность обсудили главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии

Глава Минобороны Южной Осетии Марат Павлов по поручению президента Алана Гаглоева приехал с рабочим визитом в Абхазию. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Вопросы региональной безопасности и порядок совместного взаимодействия, а также вопросы двустороннего военного сотрудничества обсудили на встрече главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии Владимир Ануа и Марат Павлов. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Отмечается, что в рамках рабочего визита намечен ряд других мероприятий.

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