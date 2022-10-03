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Региональную безопасность обсудили главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии
Региональную безопасность обсудили главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии
Глава Минобороны Южной Осетии Марат Павлов по поручению президента Алана Гаглоева приехал с рабочим визитом в Абхазию. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T20:01+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Вопросы региональной безопасности и порядок совместного взаимодействия, а также вопросы двустороннего военного сотрудничества обсудили на встрече главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии Владимир Ануа и Марат Павлов. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Отмечается, что в рамках рабочего визита намечен ряд других мероприятий.
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министерство обороны абхазии, южная осетия, абхазия, политика
министерство обороны абхазии, южная осетия, абхазия, политика
Региональную безопасность обсудили главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии
Глава Минобороны Южной Осетии Марат Павлов по поручению президента Алана Гаглоева приехал с рабочим визитом в Абхазию.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik.
Вопросы региональной безопасности и порядок совместного взаимодействия, а также вопросы двустороннего военного сотрудничества обсудили на встрече главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии Владимир Ануа и Марат Павлов. Об этом сообщает
Sputnik Южная Осетия.
Марат Павлов также провел встречу и с секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамба.
Отмечается, что в рамках рабочего визита намечен ряд других мероприятий.