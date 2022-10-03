https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-ubiystva-sovershennogo-v-poselke-tsandripsh-30-sentyabrya-1041863212.html
Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного в поселке Цандрипш 30 сентября
Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного в поселке Цандрипш 30 сентября
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 УК Абхазии. 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T12:20+0300
2022-10-03T12:20+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено против Хачика Барсумяна, его подозревают в убийстве по неосторожности, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Артур Барсумян скончался по дороге в Гагрскую больницу. На следующий день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району. Назначено ряд судебных экспертиз, проводятся следственные мероприятия.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гагрский район
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гагрский район
Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного в поселке Цандрипш 30 сентября
12:20 03.10.2022 (обновлено: 12:29 03.10.2022)
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 УК Абхазии.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено против Хачика Барсумяна, его подозревают в убийстве по неосторожности, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
По данным следствия, 30 сентября примерно в 20:45 в поселке Цандрипш Гагрского района Хачик Барсумян в состоянии алкогольного опьянения нанес Артуру Барсумяну ножевое ранение в бедро.
Артур Барсумян скончался по дороге в Гагрскую больницу. На следующий день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району.
Назначено ряд судебных экспертиз, проводятся следственные мероприятия.