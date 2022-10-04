https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/1036258793.html

Не слышен здесь гул поездов: заброшенная станция в Ткуарчале

Не слышен здесь гул поездов: заброшенная станция в Ткуарчале

Sputnik продолжает знакомить читателей с архитектурным наследием железных дорог Абхазии. Один из таких объктов – станция в Ткуарчале. 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T16:05+0300

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Железнодорожная станция в Ткуарчале была разрушена при обстреле города в годы Отечественной войны народа Абхазии. Была разрушена крыша здания, следы снарядов остались на стенах, выбиты окна.Сейчас здание заброшено, заросло плющом и сорняками. До станции часто доходят туристы, которых завораживает "дикая" красота разрушенного здания. В сети, в блогах туристов можно увидеть много фото станции.Подробнее о станции - в фотоленте Sputnik.

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ткуарчальский район

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фото, фото , мультимедиа, абхазия, ткуарчальский район