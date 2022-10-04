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Не слышен здесь гул поездов: заброшенная станция в Ткуарчале
Не слышен здесь гул поездов: заброшенная станция в Ткуарчале
Sputnik продолжает знакомить читателей с архитектурным наследием железных дорог Абхазии. Один из таких объктов – станция в Ткуарчале. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
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Железнодорожная станция в Ткуарчале была разрушена при обстреле города в годы Отечественной войны народа Абхазии. Была разрушена крыша здания, следы снарядов остались на стенах, выбиты окна.Сейчас здание заброшено, заросло плющом и сорняками. До станции часто доходят туристы, которых завораживает "дикая" красота разрушенного здания. В сети, в блогах туристов можно увидеть много фото станции.Подробнее о станции - в фотоленте Sputnik.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, ткуарчальский район

Не слышен здесь гул поездов: заброшенная станция в Ткуарчале

16:05 04.10.2022 (обновлено: 16:12 04.10.2022)
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Sputnik продолжает знакомить читателей с архитектурным наследием железных дорог Абхазии. Один из таких объктов – станция в Ткуарчале.
Железнодорожная станция в Ткуарчале была разрушена при обстреле города в годы Отечественной войны народа Абхазии. Была разрушена крыша здания, следы снарядов остались на стенах, выбиты окна.
Сейчас здание заброшено, заросло плющом и сорняками. До станции часто доходят туристы, которых завораживает "дикая" красота разрушенного здания. В сети, в блогах туристов можно увидеть много фото станции.
Подробнее о станции - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Ткуарчале находится заброшенная железнодорожная станция, которая привлекает туристов, приезжающих в город полюбоваться дикими пейзажами и разрушенными достопримечательностями.

В Ткуарчале находится заброшенная железнодорожная станция, которая привлекает туристов, приезжающих в город полюбоваться дикими пейзажами и разрушенными достопримечательностями. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Ткуарчале находится заброшенная железнодорожная станция, которая привлекает туристов, приезжающих в город полюбоваться дикими пейзажами и разрушенными достопримечательностями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ткуарчалская железнодорожная станция, как и большинство инфраструктурных объектов восточной части республики, была разрушена в годы Отечественной войны народа Абхазии.

Ткуарчалская железнодорожная станция, как и большинство инфраструктурных объектов восточной части республики, была разрушена в годы Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ткуарчалская железнодорожная станция, как и большинство инфраструктурных объектов восточной части республики, была разрушена в годы Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снаряды попали в крышу здания, были выбиты стекла, частично разрушены стены.

Снаряды попали в крышу здания, были выбиты стекла, частично разрушены стены. - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снаряды попали в крышу здания, были выбиты стекла, частично разрушены стены.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание с арками обросло плющом, сквозь "голые" окна видна новая "жизнь" вокзала, который превратился в дикий сад.

Здание с арками обросло плющом, сквозь &quot;голые&quot; окна видна новая &quot;жизнь&quot; вокзала, который превратился в дикий сад. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание с арками обросло плющом, сквозь "голые" окна видна новая "жизнь" вокзала, который превратился в дикий сад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На здании на удивление сохранилось название станции, все буквы уцелели.

На здании на удивление сохранилось название станции, все буквы уцелели. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

На здании на удивление сохранилось название станции, все буквы уцелели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На арках сохранился витиеватый узор.

На арках сохранился витиеватый узор. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

На арках сохранился витиеватый узор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Щупальца" плюща обвили столбы здания, придав вокзалу сказочный вид.

&quot;Щупальца&quot; плюща обвили столбы здания, придав вокзалу сказочный вид. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

"Щупальца" плюща обвили столбы здания, придав вокзалу сказочный вид.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На станции уже почти 30 лет не останавливаются пассажирские поезда и уже несколько лет не проезжают грузовые, которые раньше перевозили добытый в Ткуарчале уголь.

На станции уже почти 30 лет не останавливаются пассажирские поезда и уже несколько лет не проезжают грузовые, которые раньше перевозили добытый в Ткуарчале уголь. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

На станции уже почти 30 лет не останавливаются пассажирские поезда и уже несколько лет не проезжают грузовые, которые раньше перевозили добытый в Ткуарчале уголь.

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