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Не слышен здесь гул поездов: заброшенная станция в Ткуарчале
Не слышен здесь гул поездов: заброшенная станция в Ткуарчале
Sputnik продолжает знакомить читателей с архитектурным наследием железных дорог Абхазии. Один из таких объктов – станция в Ткуарчале. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T16:05+0300
2022-10-04T16:05+0300
2022-10-04T16:12+0300
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Железнодорожная станция в Ткуарчале была разрушена при обстреле города в годы Отечественной войны народа Абхазии. Была разрушена крыша здания, следы снарядов остались на стенах, выбиты окна.Сейчас здание заброшено, заросло плющом и сорняками. До станции часто доходят туристы, которых завораживает "дикая" красота разрушенного здания. В сети, в блогах туристов можно увидеть много фото станции.Подробнее о станции - в фотоленте Sputnik.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, ткуарчальский район
фото, фото , мультимедиа, абхазия, ткуарчальский район
Не слышен здесь гул поездов: заброшенная станция в Ткуарчале 16:05 04.10.2022 (обновлено: 16:12 04.10.2022)
Sputnik продолжает знакомить читателей с архитектурным наследием железных дорог Абхазии. Один из таких объктов – станция в Ткуарчале.
Железнодорожная станция в Ткуарчале была разрушена при обстреле города в годы Отечественной войны народа Абхазии. Была разрушена крыша здания, следы снарядов остались на стенах, выбиты окна.
Сейчас здание заброшено, заросло плющом и сорняками. До станции часто доходят туристы, которых завораживает "дикая" красота разрушенного здания. В сети, в блогах туристов можно увидеть много фото станции.
Подробнее о станции - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Ткуарчале находится заброшенная железнодорожная станция, которая привлекает туристов, приезжающих в город полюбоваться дикими пейзажами и разрушенными достопримечательностями.
В Ткуарчале находится заброшенная железнодорожная станция, которая привлекает туристов, приезжающих в город полюбоваться дикими пейзажами и разрушенными достопримечательностями.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ткуарчалская железнодорожная станция, как и большинство инфраструктурных объектов восточной части республики, была разрушена в годы Отечественной войны народа Абхазии.
Ткуарчалская железнодорожная станция, как и большинство инфраструктурных объектов восточной части республики, была разрушена в годы Отечественной войны народа Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Снаряды попали в крышу здания, были выбиты стекла, частично разрушены стены.
Снаряды попали в крышу здания, были выбиты стекла, частично разрушены стены.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание с арками обросло плющом, сквозь "голые" окна видна новая "жизнь" вокзала, который превратился в дикий сад.
Здание с арками обросло плющом, сквозь "голые" окна видна новая "жизнь" вокзала, который превратился в дикий сад.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На здании на удивление сохранилось название станции, все буквы уцелели.
На здании на удивление сохранилось название станции, все буквы уцелели.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На арках сохранился витиеватый узор.
На арках сохранился витиеватый узор.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Щупальца" плюща обвили столбы здания, придав вокзалу сказочный вид.
"Щупальца" плюща обвили столбы здания, придав вокзалу сказочный вид.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На станции уже почти 30 лет не останавливаются пассажирские поезда и уже несколько лет не проезжают грузовые, которые раньше перевозили добытый в Ткуарчале уголь.
На станции уже почти 30 лет не останавливаются пассажирские поезда и уже несколько лет не проезжают грузовые, которые раньше перевозили добытый в Ткуарчале уголь.