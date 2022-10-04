https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/bolee-70-tysyach-chelovek-podali-zaprosy-dlya-zapisi-v-dobrovoltsy-cherez-portal-gosuslugi-1041885340.html

Более 70 тысяч человек подали запросы для записи в добровольцы через портал "Госуслуги"

Более 70 тысяч человек подали запросы для записи в добровольцы через портал "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" в выходные было запущено два сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем. 04.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем.По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в выходные, и через него уже записались 2 тысячи добровольцев.

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