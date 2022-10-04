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Более 70 тысяч человек подали запросы для записи в добровольцы через портал "Госуслуги"
Более 70 тысяч человек подали запросы для записи в добровольцы через портал "Госуслуги"
На портале "Госуслуги" в выходные было запущено два сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T11:10+0300
2022-10-04T11:10+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем.По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в выходные, и через него уже записались 2 тысячи добровольцев.
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министерство обороны рф, россия, армия
министерство обороны рф, россия, армия
Более 70 тысяч человек подали запросы для записи в добровольцы через портал "Госуслуги"
11:10 04.10.2022 (обновлено: 11:14 04.10.2022)
На портале "Госуслуги" в выходные было запущено два сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем.
"Первый - стать добровольцем. Для тех, кто решил добровольно принять участие в СВО. Отмечу, что с начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.
По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в выходные, и через него уже записались 2 тысячи добровольцев.