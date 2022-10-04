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Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом
Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом, сообщает агентство Апсныпресс. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T20:25+0300
2022-10-04T20:25+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом, сообщает агентство Апсныпресс. С представителями российской делегации встретился премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Во встрече принимал участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Стороны обсудили:Российскую делегацию представляли директор Департамента специальных программ и проектов Виталий Гудин, замдиректора Департамента Антон Мельник, помощник министра Михаил Мухортов.
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Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом, сообщает агентство Апсныпресс.
С представителями российской делегации встретился премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Во встрече принимал участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
ход выполнения мероприятий по Инвестпрограмме
вопросы гармонизации законодательств России и Абхазии,
софинансирование заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы республики.
Российскую делегацию представляли директор Департамента специальных программ и проектов Виталий Гудин, замдиректора Департамента Антон Мельник, помощник министра Михаил Мухортов.