https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-pribyla-v-abkhaziyu-s-rabochim-vizitom-1041908349.html

Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом

Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом, сообщает агентство Апсныпресс. 04.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

экономика

абхазия

россия

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию с рабочим визитом, сообщает агентство Апсныпресс. С представителями российской делегации встретился премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Во встрече принимал участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Стороны обсудили:Российскую делегацию представляли директор Департамента специальных программ и проектов Виталий Гудин, замдиректора Департамента Антон Мельник, помощник министра Михаил Мухортов.

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