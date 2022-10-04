https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/evstafev-ob-integratsii-novykh-subektov-rossii-bolshikh-problem-ne-sostavit--1041862483.html

Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит

Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит

В беседе на радио Sputnik кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказал о том, как будет проходить процесс вступления в состав Российской Федерации... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T14:25+0300

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радио

россия

украина

днр

лнр

херсонская областная государственная администрация

запорожская область

референдум

спецоперация

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Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. По его мнению, приоритетом в развитии освобожденных территорий является обеспечение безопасности жителей.Подробности слушайте в аудиофайле.

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россия, украина, днр, лнр, херсонская областная государственная администрация, запорожская область, референдум, спецоперация, аудио, подкасты