https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/evstafev-ob-integratsii-novykh-subektov-rossii-bolshikh-problem-ne-sostavit--1041862483.html
Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит
Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит
В беседе на радио Sputnik кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказал о том, как будет проходить процесс вступления в состав Российской Федерации... 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T14:25+0300
2022-10-04T14:25+0300
2022-10-04T14:50+0300
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Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит
Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. По его мнению, приоритетом в развитии освобожденных территорий является обеспечение безопасности жителей.Подробности слушайте в аудиофайле.
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россия, украина, днр, лнр, херсонская областная государственная администрация, запорожская область, референдум, спецоперация, аудио, подкасты
россия, украина, днр, лнр, херсонская областная государственная администрация, запорожская область, референдум, спецоперация, аудио, подкасты
Евстафьев об интеграции новых субъектов России: больших проблем не составит
14:25 04.10.2022 (обновлено: 14:50 04.10.2022)
В беседе на радио Sputnik кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказал о том, как будет проходить процесс вступления в состав Российской Федерации освобожденных территорий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
"Безусловно, что касается ДНР и ЛНР, которые являются признанными Россией государствами, то этот процесс будет довольно быстрым и легким, ведь там огромное количество уже российских граждан. Поэтому с политической и социальной точки зрения я не вижу никаких больших сложностей. Если говорить о Херсонской и Запорожской областях, то, безусловно, здесь понадобятся большие усилия для их интеграции в управленческий и социальный контур РФ. Это будет сложнее, но не составит больших проблем", – сказал Евстафьев.
По его мнению, приоритетом в развитии освобожденных территорий является обеспечение безопасности жителей.
Подробности слушайте в аудиофайле
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