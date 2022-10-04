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Госдума России и Парламент Абхазии намерены подписать Соглашение
Госдума России и Парламент Абхазии намерены подписать Соглашение
В Государственной Думе во вторник, 4 октября, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Народного Собрания Абхазии Лаши Ашуба. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Соглашение между Госдумой России и Парламентом Абхазии будет подписано как можно скорее, заявил во время встречи со спикером Народного Собрания Лашей Ашуба председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил необходимость создания межпарламентской комиссии высокого уровня, чтобы заниматься гармонизацией законодательства между Россией и Абхазией. "Задача комиссии — заниматься гармонизацией законодательства между нашими странами, решая проблемы, которые волнуют людей, чтобы была конкретная отдача", — добавил Вячеслав Володин.Председатель Госдумы также принял приглашение спикера посетить республику с официальным визитом.Лаша Ашуба, в свою очередь, подчеркнул, что Абхазия поддерживает позицию России по Донбассу. Он назвал право народов на свободу выбора собственной судьбы приоритетным."Наш собственный опыт служит истинному пониманию того, что происходит сегодня в Донбассе, как жили люди на территории ЛНР, ДНР восемь лет, что к этому привело и на чем основывается позиция Российской Федерации. И мы эту позицию поддерживаем", — отметил Ашуба.Делегация Парламента Абхазии со 2 по 6 октября находится с официальным визитом в Москве.
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госдума рф, парламент абхазии, россия, абхазия

Госдума России и Парламент Абхазии намерены подписать Соглашение

13:45 04.10.2022 (обновлено: 13:55 04.10.2022)
© Foto / Государственная Дума РФ Вячеслав Володин призвал активизировать работу над соглашением о сотрудничестве парламентов России и Абхазии
Вячеслав Володин призвал активизировать работу над соглашением о сотрудничестве парламентов России и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2022
© Foto / Государственная Дума РФ
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В Государственной Думе во вторник, 4 октября, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Народного Собрания Абхазии Лаши Ашуба.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Соглашение между Госдумой России и Парламентом Абхазии будет подписано как можно скорее, заявил во время встречи со спикером Народного Собрания Лашей Ашуба председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Государственной Думой и парламентом Абхазии и выйти на его подписание как можно быстрее, чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран", — заявил Володин.
Он также отметил необходимость создания межпарламентской комиссии высокого уровня, чтобы заниматься гармонизацией законодательства между Россией и Абхазией.
"Задача комиссии — заниматься гармонизацией законодательства между нашими странами, решая проблемы, которые волнуют людей, чтобы была конкретная отдача", — добавил Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы также принял приглашение спикера посетить республику с официальным визитом.
Лаша Ашуба, в свою очередь, подчеркнул, что Абхазия поддерживает позицию России по Донбассу. Он назвал право народов на свободу выбора собственной судьбы приоритетным.
"Наш собственный опыт служит истинному пониманию того, что происходит сегодня в Донбассе, как жили люди на территории ЛНР, ДНР восемь лет, что к этому привело и на чем основывается позиция Российской Федерации. И мы эту позицию поддерживаем", — отметил Ашуба.
Делегация Парламента Абхазии со 2 по 6 октября находится с официальным визитом в Москве.
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