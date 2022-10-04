https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/kak-sdelat-interesnym-novostnoy-reportazh-master-klass-sputnikpro-ot-kirilla-vyshinskogo-1041882830.html

Как сделать интересным новостной репортаж: мастер-класс SputnikPro от Кирилла Вышинского

Как сделать интересным новостной репортаж: мастер-класс SputnikPro от Кирилла Вышинского

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro. 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T09:21+0300

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2022-10-04T09:21+0300

пресс-центр

sputnikpro в абхазии

вышинский

абхазия

пресс-центр

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В четверг, 7 октября, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится новый модуль SputnikPro по теме: "Как сделать супер интересным любой новостной репортаж. Сюжет с героем"".Мастер-класс проведет исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Принять участие в проекте могут работники всех СМИ Абхазии, а также студенты факультета журналистики АГУ. Желающие могут обратиться в информационное агентство Sputnik Абхазия по адресу г.Сухум, Пушкина 16 тел: 7(940) 926-00-00SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro прошли уже в 22 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 5 000 человек из 80 стран.

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