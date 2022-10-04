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Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине

Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине

Предложения американского бизнесмена, основателя Tesla и Space-X Илона Маска о достижении мира на Украине – это не только его личная инициатива, это интересы... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T15:30+0300

2022-10-04T15:30+0300

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Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине

Заявление Илона Маска, которое накануне бизнесмен опубликовал в своем twitter, выражает прежде всего озабоченность бизнес-кругов в Америке и Европе, считает собеседник Sputnik.Кроме того, Илон Маск смог нащупать некую основу для будущих возможных переговоров о мире, как считает эксперт, будущие переговорщики могут так или иначе держать в голове эти предложения Илона Маска, "потому что они неплохо сформулированы".Это очень реальные предложения, сделанные не только от имени Илона Маска лично, но и от имени многих миллиардеров и крупных корпораций, убежден политический эксперт.При этом предложения Маска не стали неожиданностью для нынешнего киевского режима, по мнению эксперта, украинские власти знают, что на Западе есть люди, которые считают, что нужно прекратить конфликт.По мнению эксперта, не надо преувеличивать готовность киевского режима воевать. Движущей силой в конфликте является оккупационный режим специалистов из США и Великобритании, которые заставляют их воевать, резюмирует Марков.

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