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Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине
Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине
Предложения американского бизнесмена, основателя Tesla и Space-X Илона Маска о достижении мира на Украине – это не только его личная инициатива, это интересы... 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T15:30+0300
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Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине
Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине
Заявление Илона Маска, которое накануне бизнесмен опубликовал в своем twitter, выражает прежде всего озабоченность бизнес-кругов в Америке и Европе, считает собеседник Sputnik.Кроме того, Илон Маск смог нащупать некую основу для будущих возможных переговоров о мире, как считает эксперт, будущие переговорщики могут так или иначе держать в голове эти предложения Илона Маска, "потому что они неплохо сформулированы".Это очень реальные предложения, сделанные не только от имени Илона Маска лично, но и от имени многих миллиардеров и крупных корпораций, убежден политический эксперт.При этом предложения Маска не стали неожиданностью для нынешнего киевского режима, по мнению эксперта, украинские власти знают, что на Западе есть люди, которые считают, что нужно прекратить конфликт.По мнению эксперта, не надо преувеличивать готовность киевского режима воевать. Движущей силой в конфликте является оккупационный режим специалистов из США и Великобритании, которые заставляют их воевать, резюмирует Марков.
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подкасты, спецоперация, россия, украина, аудио

Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине

15:30 04.10.2022
Радио
Марков о том, что стоит за предложениями Илона Маска о мире на Украине
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Предложения американского бизнесмена, основателя Tesla и Space-X Илона Маска о достижении мира на Украине – это не только его личная инициатива, это интересы всего крупнейшего бизнеса и многих миллиардеров, считает российский политический эксперт Сергей Марков.
Заявление Илона Маска, которое накануне бизнесмен опубликовал в своем twitter, выражает прежде всего озабоченность бизнес-кругов в Америке и Европе, считает собеседник Sputnik.
"Во-первых, начались все более интенсивные разговоры о ядерном оружии, это совершенно бизнесменам не нравится и обществу не нравится, во-вторых , это озабоченность тем, что слишком затянувшийся конфликт на Украине, если он станет еще шире и будет распространяться, он может привести к очень глобальному экономическому кризису , а это значит, что и бизнесы могут посыпаться , и они хотят остановить это движение", ― говорит Марков.
Кроме того, Илон Маск смог нащупать некую основу для будущих возможных переговоров о мире, как считает эксперт, будущие переговорщики могут так или иначе держать в голове эти предложения Илона Маска, "потому что они неплохо сформулированы".
"В третьих, инициативы Маска не будут взяты в Вашингтоне за некие руководящие указания, поскольку Маск является оппозиционером Джо Байдену и оказывает поддержку Республиканской партии. Поэтому Вашингтон будет проводить прежнюю политику в отношении конфликта на Украине, но та команда, которая придет к власти, получив большинство в Конгрессе, может взять эти предложения за основу", ― полагает Марков.
Это очень реальные предложения, сделанные не только от имени Илона Маска лично, но и от имени многих миллиардеров и крупных корпораций, убежден политический эксперт.
При этом предложения Маска не стали неожиданностью для нынешнего киевского режима, по мнению эксперта, украинские власти знают, что на Западе есть люди, которые считают, что нужно прекратить конфликт.
"Абсолютное большинство участников киевского режима с удовольствием бы вышло на окончание конфликта, им не хочется погибнуть, идейных бойцов там очень мало. Но поскольку Вашингтон от них требует осудить, они осуждают Илона Маска, но многие бы с удовольствием на это согласились ", ― отмечает Марков.
По мнению эксперта, не надо преувеличивать готовность киевского режима воевать. Движущей силой в конфликте является оккупационный режим специалистов из США и Великобритании, которые заставляют их воевать, резюмирует Марков.
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