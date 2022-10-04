https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/nazvan-srok-kreditnykh-kanikul-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-1041900697.html

Назван срок кредитных каникул для участников спецоперации

Назван срок кредитных каникул для участников спецоперации

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сегодня сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T16:31+0300

2022-10-04T16:31+0300

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министерство обороны рф

россия

армия

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.

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