https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/nazvan-srok-kreditnykh-kanikul-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-1041900697.html
Назван срок кредитных каникул для участников спецоперации
Назван срок кредитных каникул для участников спецоперации
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сегодня сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч... 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T16:31+0300
2022-10-04T16:31+0300
2022-10-04T16:37+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, армия
министерство обороны рф, россия, армия
Назван срок кредитных каникул для участников спецоперации
16:31 04.10.2022 (обновлено: 16:37 04.10.2022)
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сегодня сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.
Она отметила, что каникулы предоставляются по заявлению гражданина.
Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.