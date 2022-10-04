https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-v-2022-godu-dali-za-issledovaniya-v-sfere-kvantovoy-mekhaniki-1041908046.html

Нобелевскую премию по физике в 2022 году дали за исследования в сфере квантовой механики

Нобелевскую премию по физике в 2022 году дали за исследования в сфере квантовой механики

Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T20:00+0300

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наука

в мире

физика

нобелевская премия

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Нобелевская премия по физике за 2022 год присуждена группе ученых Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики.Об этом во вторник объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.Согласно вердикту комитета, француз Аспе, американец Клаузер и австриец Цайлингер получили награду за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.

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наука, в мире, физика, нобелевская премия