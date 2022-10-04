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Объем начислений таможенных платежей за девять месяцев 2022 года составил два млрд руб
Объем начислений таможенных платежей за девять месяцев 2022 года составил два млрд руб
В сентябре 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 260,1 млн руб. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T09:00+0300
2022-10-04T09:00+0300
2022-10-04T09:00+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Объем начислений таможенных платежей за девять месяцев 2022 года составил два млрд руб., план выполнен на 122%, сообщает пресс-служба Таможенного комитета Абхазии. В сентябре 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 260,1 млн руб, что от плановых показателей на 14,3 млн руб больше. План за сентябрь выполнен на 106%.
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таможня, экономика, абхазия
таможня, экономика, абхазия
Объем начислений таможенных платежей за девять месяцев 2022 года составил два млрд руб
В сентябре 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 260,1 млн руб.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Объем начислений таможенных платежей за девять месяцев 2022 года составил два млрд руб., план выполнен на 122%, сообщает пресс-служба Таможенного комитета Абхазии.
Сумма перевыполнения плана составила 374,1 млн руб. В сравнении с прошлым годом за аналогичный период объем начислений таможенных платежей увеличился на 188,0 млн руб. Так за девять месяцев 2021 года было начислено 1,9 млпд руб.
В сентябре 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 260,1 млн руб, что от плановых показателей на 14,3 млн руб больше. План за сентябрь выполнен на 106%.