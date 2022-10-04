https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/obem-nachisleniy-tamozhennykh-platezhey-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-sostavil-dva-mlrd-rub-1041882135.html

Объем начислений таможенных платежей за девять месяцев 2022 года составил два млрд руб

Объем начислений таможенных платежей за девять месяцев 2022 года составил два млрд руб

В сентябре 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 260,1 млн руб. 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T09:00+0300

2022-10-04T09:00+0300

2022-10-04T09:00+0300

в абхазии

таможня

экономика

абхазия

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Объем начислений таможенных платежей за девять месяцев 2022 года составил два млрд руб., план выполнен на 122%, сообщает пресс-служба Таможенного комитета Абхазии. В сентябре 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 260,1 млн руб, что от плановых показателей на 14,3 млн руб больше. План за сентябрь выполнен на 106%.

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