https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/shoygu-bolee-200-tysyach-prizvannykh-po-chastichnoy-mobilizatsii-pribyli-v-vs-rossii-1041887741.html

Шойгу: более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС России

Шойгу: более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС России

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T13:00+0300

2022-10-04T13:00+0300

2022-10-04T13:13+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

сергей шойгу

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041887581_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_36993ee9b0388cd23946ba0a1c0b7b03.jpg

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.Шойгу отметил, что обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, сергей шойгу, армия