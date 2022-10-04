https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/shoygu-bolee-200-tysyach-prizvannykh-po-chastichnoy-mobilizatsii-pribyli-v-vs-rossii-1041887741.html
Шойгу: более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС России
Шойгу: более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС России
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего... 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T13:00+0300
2022-10-04T13:00+0300
2022-10-04T13:13+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
сергей шойгу
армия
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.Шойгу отметил, что обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, сергей шойгу, армия
министерство обороны рф, сергей шойгу, армия
Шойгу: более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС России
13:00 04.10.2022 (обновлено: 13:13 04.10.2022)
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik.
Более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, пишет РИА Новости
со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек", - сказал Шойгу.
По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.
Шойгу отметил, что обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.