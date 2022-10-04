https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/sovfed-ratifitsiroval-dogovory-o-prinyatii-novykh-subektov-v-sostav-rossii--1041885059.html
Совфед ратифицировал договоры о принятии новых субъектов в состав России
Совфед ратифицировал договоры о принятии новых субъектов в состав России
Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал... 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T10:35+0300
2022-10-04T10:35+0300
2022-10-04T12:19+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
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россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
Совфед ратифицировал договоры о принятии новых субъектов в состав России
10:35 04.10.2022 (обновлено: 12:19 04.10.2022)
Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.