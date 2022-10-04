https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/sovfed-ratifitsiroval-dogovory-o-prinyatii-novykh-subektov-v-sostav-rossii--1041885059.html

Совфед ратифицировал договоры о принятии новых субъектов в состав России

Совфед ратифицировал договоры о принятии новых субъектов в состав России

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

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