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В МЧС Абхазии рассказали, сколько людей утонуло в море и реках в 2022 году
В МЧС Абхазии рассказали, сколько людей утонуло в море и реках в 2022 году
Количество утонувших в Абхазии в 2022 году превысило показатели прошлого года. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T10:00+0300
2022-10-04T10:00+0300
2022-10-04T10:26+0300
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В 2022 году в Черном море и реках Абхазии утонули 13 человек, рассказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.По информации Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, в 2021 году в акватории республики утонули десять человек.Как рассказал Сабуа, из 32 пляжей в Абхазии нормам безопасности соответствуют лишь 18. Нарушения наблюдались в основном на пляжах Гудауты, Гагры и Цандрипша.
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мчс абхазии, море, абхазия
мчс абхазии, море, абхазия
В МЧС Абхазии рассказали, сколько людей утонуло в море и реках в 2022 году
10:00 04.10.2022 (обновлено: 10:26 04.10.2022)
Количество утонувших в Абхазии в 2022 году превысило показатели прошлого года.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В 2022 году в Черном море и реках Абхазии утонули 13 человек, рассказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.
По его словам, большинство из погибших – туристы, отдыхавшие в городах Абхазии, которые не соблюдали правила безопасности, купались в неположенных местах, в местах где реки впадают в море.
По информации Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, в 2021 году в акватории республики утонули десять человек.
Как рассказал Сабуа, из 32 пляжей в Абхазии нормам безопасности соответствуют лишь 18.
Нарушения наблюдались в основном на пляжах Гудауты, Гагры и Цандрипша.