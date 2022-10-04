https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/v-mchs-abkhazii-rasskazali-skolko-lyudey-utonulo-v-more-i-rekakh-v-2022-godu-1041883131.html

В МЧС Абхазии рассказали, сколько людей утонуло в море и реках в 2022 году

В МЧС Абхазии рассказали, сколько людей утонуло в море и реках в 2022 году

Количество утонувших в Абхазии в 2022 году превысило показатели прошлого года. 04.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В 2022 году в Черном море и реках Абхазии утонули 13 человек, рассказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.По информации Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, в 2021 году в акватории республики утонули десять человек.Как рассказал Сабуа, из 32 пляжей в Абхазии нормам безопасности соответствуют лишь 18. Нарушения наблюдались в основном на пляжах Гудауты, Гагры и Цандрипша.

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