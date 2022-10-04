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В МЧС Абхазии рассказали, сколько людей утонуло в море и реках в 2022 году
В МЧС Абхазии рассказали, сколько людей утонуло в море и реках в 2022 году
Количество утонувших в Абхазии в 2022 году превысило показатели прошлого года. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В 2022 году в Черном море и реках Абхазии утонули 13 человек, рассказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.По информации Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, в 2021 году в акватории республики утонули десять человек.Как рассказал Сабуа, из 32 пляжей в Абхазии нормам безопасности соответствуют лишь 18. Нарушения наблюдались в основном на пляжах Гудауты, Гагры и Цандрипша.
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мчс абхазии, море, абхазия

В МЧС Абхазии рассказали, сколько людей утонуло в море и реках в 2022 году

10:00 04.10.2022 (обновлено: 10:26 04.10.2022)
© Sputnik Роберт ДжопуаГИМС.
ГИМС. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2022
© Sputnik Роберт Джопуа
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Количество утонувших в Абхазии в 2022 году превысило показатели прошлого года.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В 2022 году в Черном море и реках Абхазии утонули 13 человек, рассказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.
По его словам, большинство из погибших – туристы, отдыхавшие в городах Абхазии, которые не соблюдали правила безопасности, купались в неположенных местах, в местах где реки впадают в море.
По информации Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, в 2021 году в акватории республики утонули десять человек.
Как рассказал Сабуа, из 32 пляжей в Абхазии нормам безопасности соответствуют лишь 18.
Нарушения наблюдались в основном на пляжах Гудауты, Гагры и Цандрипша.
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