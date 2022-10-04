https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vrachi-iz-germanii-podelyatsya-s-abkhazskimi-kollegami-opytom-organizatsii-raboty-poliklinik-1041891105.html
Врачи из Германии поделятся с абхазскими коллегами опытом организации работы поликлиник
Врачи из Германии поделятся с абхазскими коллегами опытом организации работы поликлиник
Немецкие врачи подчеркнули, что у них большой опыт в организации работ поликлиник. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T15:00+0300
2022-10-04T15:00+0300
2022-10-04T15:00+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Врачи из Германии готовы поделиться с абхазскими коллегами опытом организации работы поликлиник, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Во вторник, 4 октября, в ведомстве состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с представителем ТПП Абхазии в Германии Вольфгангом Матцке, сосудистым хирургом Берлинского медицинского центра "Хелле Митте" Ульрихом Руппе и консультантом китайских компаний в Европе Гуо Сийа.В районах и городах Абхазии работают пять поликлиник, следуют из информации, опубликованной на сайте Минздрава.
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медицина, абхазия, германия
медицина, абхазия, германия
Врачи из Германии поделятся с абхазскими коллегами опытом организации работы поликлиник
Немецкие врачи подчеркнули, что у них большой опыт в организации работ поликлиник.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Врачи из Германии готовы поделиться с абхазскими коллегами опытом организации работы поликлиник, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Во вторник, 4 октября, в ведомстве состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с представителем ТПП Абхазии в Германии Вольфгангом Матцке, сосудистым хирургом Берлинского медицинского центра "Хелле Митте" Ульрихом Руппе и консультантом китайских компаний в Европе Гуо Сийа.
"Мы знаем о том, на каком уровне медицина в Германии, и если вы поделитесь опытом с нашими специалистами, это будет крайне полезно", – отметил Бутба.
В районах и городах Абхазии работают пять поликлиник, следуют из информации, опубликованной на сайте
Минздрава.