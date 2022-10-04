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Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях
Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях
О Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, которые возобновятся в скором времени после почти полугодового перерыва, в... 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T11:44+0300
2022-10-04T11:44+0300
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Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях
Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях
По мнению Лейлы Тания, международный формат Женевских дискуссий важен с точки зрения мониторинга ситуации по безопасности и стабильности в Закавказье. Отсутствие такого формата в течение столь острого для всех участников международных отношений периода, вызывает беспокойство, считает Тания. По словам политолога, самый очевидный интерес к возобновлению Женевского формата по стабильности и безопасности в Закавказье у Абхазии. Подробнее об этом, а также о том, кому выгодно возобновление Женевского формата, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, грузия, южная осетия, россия, сша, обсе, женевские дискуссии, оон, аудио
Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях
11:44 04.10.2022 (обновлено: 11:46 04.10.2022)
О Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, которые возобновятся в скором времени после почти полугодового перерыва, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала аналитик Лейла Тания.
По мнению Лейлы Тания, международный формат Женевских дискуссий важен с точки зрения мониторинга ситуации по безопасности и стабильности в Закавказье. Отсутствие такого формата в течение столь острого для всех участников международных отношений периода, вызывает беспокойство, считает Тания.
"Западные страны призывали Грузию к открытию второго фонта против России. Но мы понимаем, что второй фронт должен был осуществляться на территории Абхазии, возможно, и на территории Южной Осетии. В этом смысле Женевский формат очень кстати, чтобы нивелировать все эти риски эскалации и дестабилизации всего региона", - сказала Лейла Тания.
По словам политолога, самый очевидный интерес к возобновлению Женевского формата по стабильности и безопасности в Закавказье у Абхазии.
Подробнее об этом, а также о том, кому выгодно возобновление Женевского формата, слушайте в аудиофайле
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