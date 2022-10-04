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Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях

Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях

О Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, которые возобновятся в скором времени после почти полугодового перерыва, в... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях Взаимный интерес: Тания о Женевских дискуссиях

По мнению Лейлы Тания, международный формат Женевских дискуссий важен с точки зрения мониторинга ситуации по безопасности и стабильности в Закавказье. Отсутствие такого формата в течение столь острого для всех участников международных отношений периода, вызывает беспокойство, считает Тания. По словам политолога, самый очевидный интерес к возобновлению Женевского формата по стабильности и безопасности в Закавказье у Абхазии. Подробнее об этом, а также о том, кому выгодно возобновление Женевского формата, слушайте в аудиофайле.

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