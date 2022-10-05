https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/bzhaniya-pozdravil-uchiteley-s-professionalnym-prazdnikom-1041914009.html
Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником
Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T10:57+0300
2022-10-05T10:57+0300
2022-10-05T10:57+0300
в абхазии
аслан бжания
учителя
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040989773_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_00c33f9c58125036229e7492495afe4a.jpg
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что каждый человек помнит своих первых учителей, оставивших добрый след в жизни.Президент поблагодарил учителей за нелегкий труд, успехи учеников, и пожелал счастья, благополучия и новых профессиональных достижений.Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040989773_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_8cfa2b81ad3e41f1c264cae576b2a75d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, учителя, абхазия
аслан бжания, учителя, абхазия
Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что каждый человек помнит своих первых учителей, оставивших добрый след в жизни.
"Учитель – это не просто профессия. Это миссия, которая требует от вас как высокого профессионализма, так и особенных душевных качеств. Невозможно переоценить ваш ежедневный кропотливый труд, ведь вы не только даете знания, но и помогаете становлению личности, формированию мировоззрения", - говорится в поздравлении.
Президент поблагодарил учителей за нелегкий труд, успехи учеников, и пожелал счастья, благополучия и новых профессиональных достижений.
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".