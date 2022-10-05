https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/bzhaniya-pozdravil-uchiteley-s-professionalnym-prazdnikom-1041914009.html

Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником

Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником

Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

учителя

абхазия

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что каждый человек помнит своих первых учителей, оставивших добрый след в жизни.Президент поблагодарил учителей за нелегкий труд, успехи учеников, и пожелал счастья, благополучия и новых профессиональных достижений.Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".

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